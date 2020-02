Ya no hay robadera: AMLO

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que desde que inició su gobierno “ya no hay robadera”.

Argumentó que ya se acabó la corrupción, porque los altos mandos en el país ya no están robando, por ende, los ciudadanos ya no tendrán pretexto para continuar con la corrupción.

Ya no hay robadera. Prohibido robar... si no se roba arriba, no se permite el robo en ningún nivel de la escala social”, declaró AMLO