¿Ya no le importamos? AMLO minimiza tercera ola de Covid-19; No vamos a tomar ninguna decisión de cierre

Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que pese a la tercera ola de contagios de Covid-19, el Gobierno Federal no ordenará el cierre de las principales ciudades donde se registra los repuntes de casos de la enfermedad respiratoria.

AMLO justificó, desde su conferencia matutina en Veracruz, que a más de un año coexistiendo con el coronavirus SARS-CoV-2, los mexicanos ya sabe protegerse, por lo que no era necesario un nuevo cierre en las actividades.

No vamos a tomar ninguna decisión de cierre, ya sabemos cuidarnos todos", sentenció AMLO.

En este sentido, el mandatario Federal también indicó que no se debían exagerar las medidas autoritarias de seguridad en los puntos focales donde los contagios de coronavirus se han disparado.

"No exagerar con medidas autoritarias. En nuestro país no hubo toque de queda, no hubieron medidas drásticas, ni en los peores momentos", declaró.

Así, AMLO indicó que no se están pensando en nuevas medidas pese a la tercera ola de Covid-19, la cual ha registrado en los últimos 4 días consecutivos, más de 15 nuevos contagios de la enfermedad.

Asimismo, aseguró que la tercera ola de contagios es de menor intensidad que las dos anteriores, de julio de 2020 y enero pasado, y recalcó que afecta principalmente a los jóvenes porque se priorizó la vacunación en adultos mayores.

Afirmó que la población ya sabe que la Covid-19 es una enfermedad, "un virus muy dañino que causa mucho dolor y tristeza".

"Hemos perdido familiares amigos, tenemos que cuidarnos todos, pero hay que salir adelante como está sucediendo, sin estar sometidos por la pandemia", manifestó.

México es el cuarto país con más muertes por covid-19, con más de 238 mil decesos confirmados y casi 2,75 millones de casos.

Pero López Obrador recordó que la recomendación de su Gobierno fue que en los estados del país no se excedieran las medidas restrictivas, pues mucha gente tiene que buscarse la vida en la calle.

Que le diéramos a la gente la libertad para cuidarse y no estar tutelándolos", indicó.

No obstante, refirió que en los estados se actuó con absoluta libertad para imponer las medidas restrictivas, lo que produjo algunas quejas de la gente y aseguró que lo mismo ocurrió en otras partes del mundo.

"Hay grandes manifestaciones en Europa, Francia, por esas medidas que son excesivas, entonces ya, que todos nos cuidemos", pidió.