"Ya no puedo más": AMLO reitera sus planes para 2024

México.- El presidente AMLO declaró que "ya no puede más" y cuando concluya su sexenio en 2024 se retirará de la vida pública, un momento captado en video que se volvió viral en redes sociales.

Fue durante un recorrido con periodistas en Palacio Nacional que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró sus planes de retirarse tras dejar la presidencia de México en octubre de 2024.

"Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro", dijo AMLO ante reporteros y youtubers que asisten a su Mañanera.

Leer más: Exhibe AMLO gasto de revocación de mandato; cada casilla costará casi 30 mil pesos al INE

En la "Sala Daniel Cabrea y Los Olvidados", el presidente de México recordó que en 2012 escribió una carta de despedida, pues estaba seguro de que ya no quería ser candidato de nada.

Sin embargo, decidió no leer el texto en el mitin en el Zócalo de la Ciudad de México donde planeaba hacerlo.

"Y estuve a punto de decir: voy a seguir, pero no como dirigente, no vuelvo a ser candidato de nada", recordó AMLO sobre su derrota electoral en 2012.

"¿Guarda la carta?", le preguntaron reporteros al mandatario, a lo que él respondió que no, pues desistió al pensar que sus opositores harían "fiesta" y él "todavía puede hacer algo".

"Fue un borrador y dije: van a hacer fiesta y todavía puedo hacer algo. No me siento insustituible, pero todavía puedo, y entonces ya no leí la carta en el Zócalo y decidí seguir adelante, y ya pues conocen la historia reciente, pero sí, ya no puedo más", explicó el titular del Ejecutivo.

El momento en que AMLO afirma que "ya no puede más" no tardó en volverse viral en redes sociales, donde sus detractores lo criticaron por sus palabras e incluso lo exhortaron a dejar la presidencia antes de 2024.

"AMLO dijo que no tenía ciencia gobernar y después de 3 años, dice que "Ya no puede más". Mejor que se quite y deje que un buen gobernante enfocado en resultados y no en saliva se encargue de llevar a México a donde merece", se lee en uno de los tuits sobre el tema.

AMLO concluirá en octubre de 2024 su sexenio, aunque su permanencia en el cargo como presidente se someterá a consulta ciudadana con la revocación de mandato programada para el 10 de abril de 2022.

Cabe señalar que para que el resultado de la consulta sea vinculante, se necesita la participación del 40% del padrón electoral, aunque el presidente López Obrador ha dicho que si los ciudadanos deciden que concluya su gobierno, está dispuesto a hacerlo aunque participen menos.

No es la primera vez que el mandatario anuncia su deseo de retirarse de la vida pública tras concluir su presidencia, pues ha enfatizado que ni siquiera dará conferencias, visitas ni ocupará cargos de ningún tipo.

Leer más: Condenamos la invasión de Rusia a Ucrania: AMLO fija su postura

"Nada más que ya no voy a ejercer el noble oficio de la política, porque cuando yo termine me retiro, me jubilo y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública, ni conferencias, ni visitas a ningún estado ni fuera del país, y ningún cargo, nada, ni siquiera honorífico", ha manifestado AMLO.