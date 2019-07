Ya no se entra a México tan fácil.- Ebrard 

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que el número de arrestos de migrantes irregulares en la frontera de Estados Unidos con México disminuyera 28 por ciento en un mes, el Canciller Marcelo Ebrard aseguró que eso se debe a que ya no se puede pasar tan fácilmente a México.



"Es una reducción porque en México ya no se puede pasar tan fácilmente. Y la Fiscalía General de la República ha tomado medidas muy eficaces respecto a los que son traficantes de personas", expuso el funcionario al ser cuestionado al finalizar la Instalación del Consejo de Diplomacia Turística.

Apenas hace dos días, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos dio a conocer que la cifra de arrestos de migrantes irregulares por parte de la Patrulla Fronteriza y de personas declaradas inadmisibles en la frontera con México pasó de 144 mil 278 en mayo a 104 mil 344 en junio.

La disminución se da luego de que el pasado 7 de junio, el Gobierno de México aceptó reducir la migración centroamericana que transita por el territorio mexicano hacia Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a todas las importaciones mexicanas por parte de la Administración del Presidente Donald Trump.



Ambos Gobiernos acordaron revisar el próximo 22 de julio las cifras de cruces irregulares en la frontera con EU para examinar si se necesitan tomar acciones adicionales para contener la migración más allá de las anunciadas el 7 de junio pasado.

El canciller Marcelo Ebrard reconoció el trabajo de la Fiscalía General de la República por la detención de presuntos traficantes de personas. | EFE

Por su parte, el gobierno del presidente Donald Trump anunció que iniciará el domingo redadas masivas en al menos diez ciudades del país para capturar a inmigrantes indocumentados y sus familiares, informaron hoy medios estadounidenses.

Las operaciones las llevará a cabo el personal de la agencia de Inmigración y Aduanas, conocida por su sigla en inglés ICE, indicó el diario The New York Times, que atribuyó su información a funcionarios del gobierno no identificados.

El secretario @m_ebrard informó que durante la Cumbre del #G20 se presentó la visión del @GobiernoMX sobre la importancia de las acciones compartidas para abordar las causas profundas de la migración con una visión humanitaria. pic.twitter.com/lhR5v8QR5M — SRE México (@SRE_mx) July 8, 2019

"En la medida en que sea posible, los miembros de familias arrestados juntos serán llevados a centros de detención para familias en Texas y Pensilvania. Pero, debido al espacio limitado, algunos podrían terminar en hoteles mientras se preparan sus documentos de viaje", agregó.

Los funcionarios consultados señalaron que ICE buscará primero unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.

El miércoles, el director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Ken Cuccinelli, dijo que las redadas "van a llevarse a cabo", pero no dio más detalles.

Entre las ciudades donde podrían ocurrir esas redadas se cuentan Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), Nueva York (Nueva York), Houston (Texas), Los Ángeles (California) y Miami (Florida).