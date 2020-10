Ya no se entregarán playas a particulares: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno no permitirá la entrega de playas a particulares para su privatización, a la vez que celebró el decreto publicado este 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual garantiza el libre acceso y tránsito en las playas de México.

Durante La Mañanera de este jueves, el presidente López Obrador explicó que se ha abusado durante mucho tiempo de la privatización de playas mexicanas, al punto de de que las personas que viven en ciudades turísticas se han visto impedidas a acceder a estos lugares.

En ese sentido, AMLO adelantó que la primera acción que llevará a cabo su gobierno ante esta disposición es no permitir que continúen entregándose playas a particulares, y que durante su administración ninguna playa ha sido entregada. También se intentará recuperar playas ya privatizadas en la medida de lo posible.

Yo celebro que se haya tomado ese acuerdo ayer, ahora lo que hay que hacer es, primero, ya no permitir que se sigan entregando las playas. Nosotros no hemos entregado playas desde que estamos aquí y no se van a entregar playas que son públicas a particulares: no hay privatización de las playas. Segundo, que se recuperen las que se pueden recuperar", declaró.