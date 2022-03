"Ya no somos colonia de nadie": Gobierno de AMLO responde a Parlamento Europeo por resolución sobre México

México.- El gobierno de AMLO respondió al Parlamento Europeo por declarar a México como el lugar más peligroso y letal para periodistas fuera de una zona oficial de guerra, haciendo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a garantizar la seguridad.

Mediante un comunicado publicado la noche del 10 de marzo de 2022, el gobierno de AMLO pidió a los diputados del Parlamento Europeo un alto a la "corrupción", "mentiras" e "hipocresías", negando los señalamientos sobre México.

El gobierno federal lamentó que los diputados del Parlamento Europeo se sumen "como borregos" a los ataques contra la Cuarta Transformación (4T) encabezada por AMLO, acusándolos de respaldar a la oposición.

"Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal", se lee en el texto.

La administración de López Obrador recalcó que México "ha dejado de ser tierra de conquista", afirmando que en el país ninguna persona es reprimida y se respetan la libertad de expresión y la labor periodística.

Esto a pesar de lo señalado por el Parlamento Europeo, que expresó su preocupación por los siete periodistas asesinados en México en lo que va del 2022, sumando 47 víctimas del gremio desde las elecciones de 2018.

"Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas", señaló la presidencia.

El gobierno de AMLO incluso acusó a los diputados europeos de guardar "silencio cómplice" ante las violaciones de derechos humanos perpetradas por gobiernos pasados.

México reiteró su postura en contra de la violencia y a favor del diálogo, recordando que por ese motivo "no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia", como Europa lo hace ahora con Ucrania ante la invasión rusa.

El gobierno mexicano recordó que el presidente López Obrador cuenta con una fuerte aprobación ciudadana del 66%, según los resultados de la encuesta publicada recientemente por Morning Consult, que lo coloca en el segundo lugar entre los mandatarios del mundo, incluso sobre los gobernantes europeos.

En tono de confrontación, la presidencia de México pidió a los eurodiputados que se informen y "lean bien las resoluciones" antes de emitir su voto, al tiempo que les recordó que México ya no es "colonia de nadie", por lo que pidió dejar atrás su "manía injerencista".

"No olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial...", se lee en el comunicado.

Por último, el gobierno de AMLO recordó al Parlamento Europeo la frase célebre del presidente Benito Juárez: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".