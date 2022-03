Ya no voy a dormir en el AIFA: demostrará AMLO que se puede llagar a Santa Lucía en 40 minutos

Ciudad de México.- El presidente AMLO informó que ya no dormirá en las instalaciones del AIFA este domingo 20 de marzo como había previsto, para inaugurar el complejo el lunes junto a los ingenieros militares.

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el hotel que se encuentra en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no cuenta con todas las certificaciones necesarias para albergar huéspedes, por lo que no podría quedarse a dormir ahí.

Sin embargo, el mandatario federal vio esto como una oportunidad para demostrar que se puede llegar hasta el complejo de Santa Lucía en 40 minutos desde el centro de la Ciudad de México, ante las dudas que han existido respecto a la transportación hasta el AIFA.

Leer más: ¿Destape? Asegura AMLO que Chumel torres podría ser candidato de la oposición a la presidencia en 2024

“Ya no me voy a ir a dormir allá, no, porque está terminado el hotel, pero no está certificado. Es un procedimiento y no quiero verme influyente, además me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto, bueno, media hora, 40 minutos, porque me voy a ir a las 4:00 de la mañana (…) no, a las 4:00 no, a las 4:00 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5:00 para estar como a las 6:00 allá”

En este sentido, el presidente Andrés Manuel dormirá en su domicilio ubicado en Palacio Nacional en la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México.

“Entonces me voy a quedar aquí, allá nos vamos a ver a las 7:00, va a haber la conferencia y yo voy a estar a las 6:00 en la reunión de seguridad", agregó AMLO en La Mañanera.

El día de ayer, el mandatario federal aseguró que dormiría el próximo domingo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, previo a que el complejo aeroportuario sea inaugurado oficialmente.

“Me voy a dormir a Santa Lucía, al aeropuerto, al nuevo hotel ahí voy a dormir para estar temprano en la mañanera que se va a llevar a cabo en Santa Lucía, y ahí va a ser la conferencia el lunes y luego de la conferencia, ya se entrega por parte de la Secretaría de la Defensa el aeropuerto”, adelantó en su "mañanera".

Leer más: ¡Violan la Constitución! Acusa AMLO al INE de no informar la ubicación de casillas para revocación

La propuesta alentó a la oposición para indicar que era una estrategia del presidente para no llegar tarde al evento, debido a la distancia entre el AIFA y de la Ciudad de México.