Ya puedo sacar mi pañuelito blanco para decir que arriba ya no hay corrupción: AMLO

Ciudad de México.- Durante La Mañanera de hoy realizada en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sacó un pañuelo blanco para 'cantar victoria' y presumir "que arriba ya no hay corrupción".

Esto luego de que fuera cuestionado sobre si este tema (corrupción) sería tratado en su segundo Informe de Gobierno el cual será presentado mañana martes en Palacio Nacional sin invitados debido a la pandemia que el mundo enfrenta sobre el nuevo coronavirus o Covid-19.

El primer párrafo del informe de mañana es la corrupción, dijo AMLO

Además expresó que "ya no hay corrupción arriba, pero no hemos podido acabar con el bandidaje oficial, arriba ya puedo sacar mi pañuelito blanco, pero no terminamos de limpiar, estamos limpiando de arriba para abajo y como tú lo dices estaba podrido al gobierno, en todo había corrupción, en todo el gobierno, en los contratos de obras, en las obras, en los sobre precios, en los lujos, en todo“.

Asimismo Andrés Manuel López Obrador aseguró que la tarea principal es terminar con la corrupción y erradicarla por completo

Por último López Obrador reiteró que si el presidente es corrupto, los demás seguirán su ejemplo, "pero si se combate ese flagelo permeará y se tiene el apoyo de la ciudadanía (...) que se acabe la corrupción y que no haya impunidad”, dijo.