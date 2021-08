¿Ya sabes sobre qué? López Obrador propone nueva Consulta Popular

Durango.- Para evitar ser rehén del poder judicial, y no dejar obras inconclusas a la siguiente administración federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso una nueva Consulta Popular desde Ciudad de Lerdo, Durango.

En el mismo evento, el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que el Poder jurídico en México está "podrido", por lo tanto no confía en el mismo. Agregó que los jueces y magistrados están al servicio de grupos con intereses privados.

“¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo, desgraciadamente el Poder Judicial está podrido, hay honrosas excepciones para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros están al servicios de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora”, externó López Obrador.

Por lo anterior, propuso la consulta ciudadana para determinar si el proyecto "Agua saludable para La Laguna" continúa o no, ya que cuenta con una serie de amparos interpuestos en busca de detener su desarrollo.

AMLO puso como plazo el 3 de octubre para que luego de la consulta entre los involucrados y la ciudadanía, se decida si la obra sigue o no. También para esa fecha deberían quitarse las quejas jurídicas.

"(Es necesario) llegar a un acuerdo entre todos de que vamos a ayudar, convencer a quienes han presentado estos amparos, que los retiren, si no los retiran no se hará la obra, así de claro”, dijo el Presidente de México.