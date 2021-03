Ya sabía que Roberto Madrazo estaba detrás de Latinus: AMLO

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró en su conferencia matutina que ya era de su conocimiento que el priista y excandidato a la presidencia de México en 2006, Roberto Madrazo, estaba detrás del financiamiento de la plataforma Latinus, donde Carlos Loret de Mola ha presentado reportajes polémicos en torno al actual gobierno.

AMLO fue cuestionado en La Mañanera por Álvaro Delgado, periodista que realizó la investigación sobre el financiamiento de la plataforma Latinus, donde señaló a Roberto Madrazo como el principal autor junto a otros políticos y empresarios.

El presidente Andrés Manuel dijo que ya conocía a las personas que financiaban Latinus, portal donde también aparece Víctor Trujillo “Brozo” y ha revelado reportajes como los supuestos sobornos que recibió Pío López Obrador, hermano del presidente en 2018.

“Si tenía información (que Roberto Madrazo estaba detrás de Latinus), no él sino familiares de él, como personas vinculadas al gobernador de Michoacán y a quien fue subsecretaria de Relaciones (exteriores) en el gobierno de Vicente Fox, tenía yo la información”, declaró AMLO.

En este sentido el presidente reconoció que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno respectivamente de Roberto Madrazo, financian el proyecto.

Asimismo hizo responsable a colegas de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, así como financiamiento de Patricia Olamendi, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Vicente Fox.

AMLO aseguró que el Gobierno de México no reveló esta información porque no les correspondía, pues hasta el momento no se han detectado irregularidades en Latinus que ameriten ser exhibidos, asegurado que ya no existe la persecución ni el espionaje a la oposición.

El mandatario indicó que de encontrar irregularidades a través de la Secretar idee Hacienda y Crédito Público, se realizarán investigaciones formales por parte de su gobierno contra el portal Latinus.

Por otra parte, el jefe del ejecutivo recordó que en México existe la libertad de expresión y libertad de prensa, por lo que su gobierno no permitirá la censura a periodistas y mucho menos el llamado “chayote”.

De acuerdo con lo expuesto por Sin Embargo, las empresas que están detrás del financiamiento de Latinus no han demostrado del todo sus finanzas en declaratoria al SAT, por lo que fue difícil dar con la raíz de la plataforma.