¿Ya se les olvidó que les hacían fraude? AMLO critica alianza entre PRI y PAN por falta de principios

De esta manera López Obrador puso en duda los principios de la alianza Va por México, pues sostiene que no comparten ideales, sino que sólo se aliaron para oponerse a su gobierno.

"¿Qué hace Claudio X. González decidiendo? Imagínense, militante del PRI que conoce la historia de ese partido, que fue un partido surgido del movimiento revolucionario, con muchas etapas en su proceso (...) ¿Y ahora un grupo de oligarcas corruptos van a decidir? ¿Cómo se deciden sin tener una postura definida? ¿Qué no saben los del PRI que el PAN surgió un año después de la expropiación petrolera para oponerse a esa decisión patriota del general Cárdenas? ¿Ya se les olvidó?", dijo a los priistas.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.