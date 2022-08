"Ya se quitaron la máscara": AMLO critica huelga moratoria de la oposición

"Ya es difícil, de todas maneras nosotros vamos a enviar las iniciativas porque es un asunto también de principios. Si ellos las rechazan o no las quieren aprobar, pues ya lo dirá la historia y el corrido ", advirtió AMLO a la oposición.

El mandatario recordó cómo "el bloque conservador apoyó a Iberdrola y las empresas extranjeras" votando en contra de su reforma eléctrica, pero a pesar de que sus reformas no sean aprobadas, asegura que serán enviadas al Poder Legislativo por cuestión de "principios", y la historia juzgará a la oposición si las frenan.

"Optamos por lo segundo, por hacer reformas estratégicas a la Constitución, y ya lo logramos, nos faltan dos o tres que van a estar ya muy complicadas de aprobación, no van a ser fácil de ser aprobadas porque ya se cerraron, ya hay hasta huelga moratoria , y para una reforma constitucional se requiere dos terceras partes, no es mayoría simple", explicó.

Al respecto, el presidente considera que será muy difícil que sus iniciativas sean aprobadas debido a la moratoria constitucional que mantiene la oposición en el Poder Legislativo, empeñados en no aprobar ninguna reforma de AMLO.

En La Mañanera del 4 de agosto de 2022, AMLO fue cuestionado sobre si "no se arrodillará como lo hicieron" los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con las reformas constitucionales impulsadas durante sus sexenios.

Raúl Durán Periodista

