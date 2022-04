"Ya se quitó la máscara AMLO": Senadora del PAN Kenia López critica reforma electoral

De igual manera, se busca desaparecer a los organismos electorales estatales y los tribunales electorales locales, así como reducir el presupuesto a los partidos políticos , otorgándoles recursos sólo para procesos electorales y no de forma permanente, entre otros cambios.

" Ya se quitó la máscara AMLO . Hoy ya dijo cuál es su concepto de "transformación". Lo que quiere es destruir al INE , a la democracia, a la oposición, a quienes quieren un mejor país. La reforma electoral NO PASARÁ ¡NO DEJAREMOS QUE DESTRUYA A MÉXICO!", declaró López Rabadán sobre la reforma electoral .

Además, la senadora del PAN envió un mensaje al gobierno de AMLO y aseguró que la reforma electoral "no pasará" en el Congreso de la Unión, donde necesita de los votos de dos terceras partes de los legisladores para su aprobación.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.