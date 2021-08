¿Ya se va? Asegura AMLO que podría irse del gobierno con la conciencia tranquila por logros de la 4T

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene la tranquilidad de dejar la envestidura de Ejecutivo Federal en estos momentos, ya que enfatizó que va a ser muy difícil que otros gobiernos reviertan las acciones que ha realizado la Cuarta Transformación.

López Obrador se podrá bajo la figura de revocación de mandato el próximo mes de marzo de 2022, cuando los electores mexicanos decidan si se queda o deja la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, ello a 3 años y medio de que llegara a la presidencia de la república.

En la ceremonia de inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el presidente López Obrador dio a conocer que el próximo 1 de septiembre, en su acto de presentación del tercer informe de gobierno en Palacio Nacional, expondrá los logros que ha obtenido durante su gobierno como máximo mandatario mexicano.

"Ya hasta podría irme del gobierno con mi conciencia muy tranquila, porque sabes, ya sería muy difícil para los conservadores dar marcha atrás a lo que hemos conseguido", enfatizó López Obrador.

Sostuvo que es inimaginable que los sexenios que le precedieran dejaran de dar las pensiones a adultos mayores, pues ello ya se encuentra asentado en la Constitución mexicana.

Sostuvo que tampoco podrían echar abajo a la Guardia Nacional y permitir que se llevan a cabo actos de corrupción dentro del gobierno federal, así como continuar dándole dinero a los medios de comunicación "para que se dediquen a aplaudir y callar como antes", por lo que hizo hincapié que aunque falte la mitad de su administración, él ya se podría retirar.

En este sentido, recordó que en unos meses se realizará la revocación de mandato, de ahí que si "la gente me pide que me quede, vamos a consolidar la transformación para que no se dé marcha atrás a lo que hemos construido".