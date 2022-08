Ya tenía los boletos: señala AMLO a periodista Reyna Haydee por irse a España tras polémica

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a la periodista Reyna Haydee luego de que esta se fuera a España tras protagonizar en días anteriores una polémica en La Mañanera al cuestionar al mandatario, a quien señaló por preferir las “alabanzas”.

En su conferencia matutina, AMLO reveló que, al término de La Mañanera donde se llevó a cabo la polémica, Reyna Haydee ya estaba preparando su documentación para irse a España, destacando que incluso la periodista ya tenía listos hasta el boleto previo a su polémica participación donde también llamó “palero” al reportero Hans Salazar.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel refrendó que durante su mandato se respetará la libertad de expresión, pese a ser señalada por estigmatizar el ejercicio periodístico.

“Nadie ha perseguido a la periodista Reyna Haydee Ramírez, nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión; saliendo de la mañanera, ya sabía yo que estaba tramitando el irse a España, yo creo que ya tenía sus boletos”, declaró en su conferencia matutina.

El mandatario federal aprovechó para enviar un mensaje a Reyna Haydee, indicando que siempre será bienvenida al Salón Tesorería, luego de que ella denunciara que se le negaba la entrada a Palacio Nacional, excepto dos veces por mes por orden de Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia y encargado de La Mañanera.

“Puede venir las veces que quiera a la mañanera, no hay ningún problema, no somos iguales, nuestro gobierno no reprime”, agregó Andrés Manuel.

Polémica en La Mañanera

La discusión se suscitó durante la participación de la periodista Reyna Haydee el pasado 21 de julio, quien expuso diferentes cuestionamientos a AMLO, entre ellos la censura que estaba viviendo al solo permitirle la entrada dos veces por mes a la conferencia matutina.

Asimismo, Reyna Haydee cuestionó al mandatario federal sobre los resultados que su gobierno está dando, sobre todo en la información que se ofrece en la sección “Cero Impunidad” que presenta actualizaciones en los casos judiciales más relevantes del país.

AMLO respondía los cuestionamientos de Reyna Haydee, asegurando que en su gobierno no existe la censura, mientras ella hablaba entre los silencios que dejaba el presidente. Fue entonces que el reportero Hans Salazar pidió a su colega que dejara hablar al mandatario, causando el disgusto de la comunicadora.

“Cállate, palero. No, disculpa, pero tú tienes tu tiempo y yo no me meto contigo ¡usted es un palero!”, dijo Reyna a Hans.

“¡Tranquilos! Así, amor y paz”, dijo Andrés Manuel mientras, desde el púlpito, hacía la seña con sus dedos para calmar a los reporteros.

“Así es presidente, yo no me meto con ellos, que no se metan conmigo”, replicó la periodista.