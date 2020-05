Ya tomé la decisión, sí saldré de gira: AMLO pese a Covid-19

Ciudad de México.- Hoy jueves durante La Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que ya tomó la decisión y sí se irá de gira la próxima semana.

Este anunció no contempla lo declarado ayer por la Secretaría de Salud (Ssa), la cual dijo que AMLO no tiene privilegios para viajar.

Ya tomé la decisión y sí saldré de gira (...) lo haré con Sana Distancia y las demás medidas preventivas, dijo.

Además justificó que su decisión se debe a que sus "adversarios, haga lo que haga no les va a gustar, si me quedo, que por qué estoy encerrado, que por qué no doy un mensaje de inicio de la nueva etapa hacía la normalidad".

Agenda de AMLO en su gira de reactivación de actividades

El día lunes Andrés Manuel López Obrador terminando La Mañanera arrancará su gira por el país.

El martes visitará Cancún

Desde el estado de Quintana Roo, Andrés Manuel tendrá su reunión con el gabinete, además de realizar su conferencia matutina desde la ciudad portuaria.

Además inaugurará el primer tramo del Tren Maya para iniciar su construcción..

El miércoles irá a Mérida

De igual forma, en el estado de Yucatán tendrá su reunión con el gabinete de seguridad, seguido de La Mañanera.

Más tarde dará banderazo a otro tramo del Tren Maya, que va de Mérida a Campeche.

Jueves estará en Campeche

El Jueves de igual forma tendrá la reunión con el gabinete de seguridad seguido de su conferencia de prensa matutina.

También inaugurará otro tramo del Tren Maya de Escársega y por la tarde en Palenque.

Viernes en Villahermosa

En su estado natal también tendrá reunión con el gabinete de seguridad y su conferencia matutina.

Al medio día ira a revisar la refinería e Dos Bocas al cumplirse un año de realizar el banderazo de obras.

Por la tarde estará supervisando la ampliación de obras del puerto de Coatzacoalcos.

Sábado en Veracruz

En el estado de Vereacurz visitará Cangrejera, donde revisará un tren de refinación, además de visitar la refinería de Minatitlan.

El domingo permanecerá en el estado de Veracruz para acudir a Medias Aguas para dar banderazo al tramo del Tren Maya del Itsmo de Tehuantepec.

Por último, AMLO hizo una invitación a los pobladores de las regiones que visitará a, en caso de acudir a sus visitas, que sigan tomando las recomendaciones de la sana distancia, además de anticipar que no se permitirá a más de 50 asistentes en los eventos.

