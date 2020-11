Ya va a pasar la pandemia: Andrés Manuel López Obrador pese a repuntes de casos de Covid-19

Baja California.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que “ya va a pasar la pandemia y vamos a regresar a la normalidad plena”, pese a que varios estados de México han reportado un incremento en los casos de Covid-19, posicionando al país con más de 105 mil fallecimientos a causa de la enfermedad respiratoria.

"Ya va a pasar esta pandemia, vamos a regresar a la normalidad plena, que ese es el propósito, pero desde que estamos enfrentando esta pandemia decidimos con cuidado seguir recorriendo el país", declaró AMLO.

Andrés Manuel hizo estas declaraciones durante su visita a San Quintín, en una gira que realiza por el estado de Baja California Norte con motivo de firmar decretos fiscales para impulsar la economía de la frontera norte de México.

AMLO aprovechó la oportunidad para defender las acciones que ha realizado el Gobierno Federal en conjunto con la Secretaría de Salud para atender la crisis sanitaria derivada de la pandemia, indicando que México ya está superado la crisis económica y de salud que han afectado a los ciudadanos desde que comenzó la pandemia en el país.

Las declaraciones de López Obrador ocurren un día después de que México añadiera más de 12 mil casos de covid-19 en un día, la tercera vez en la semana que supera los 10 mil nuevos contagios.

Estas son las cifras diarias más altas salvo por el 5 de octubre, cuando la Secretaría de Salud contabilizó 28 mil 115 nuevos contagios, aunque entonces lo atribuyó a una nueva metodología que incluye infecciones rezagadas.

La Secretaría también advirtió de repuntes de contagios en ocho de los 32 estados del país encabezados por Ciudad de México, que presenta un aumento semanal de 34 % en el número de casos estimados.

El gobierno de Andrés Manuel ha hecho hincapié en no imponer medidas autoritarias que obliguen a los mexicanos a permanecer en confinamiento como ha sido en otros países.

El presidente está consternado por no poder saludar a los ciudadanos mientras se encuentra en sus giras por México dentro de la Nueva Normalidad, sin embargo indicó que por el momento es necesario guardar el distanciamiento social para evitar nuevos contagios.

Es muy extraño y muy molesto el que no podamos acercarnos, el que no podamos saludarnos de mano, el que no podamos abrazarnos, pero tenemos también que guardar la sana distancia y cuidarnos".