"Ya veremos de qué cuero salen más correas"

México.- Que el PRI haga su trabajo; cuando se suelten los gallos, advirtió el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, ya se verá “de qué cuero salen más correas”.

Señalo:

“Vamos a ver qué pasa cuando se suelten los gallos. Ahorita todo mundo los está acariciando, nada más cuando los suelten vamos a ver, entonces sí, de qué cuero salen más correas”.

Luego, ironizó: “No hay que llegar primero, hay que saber llegar. Yo creo que vamos con un paso que dure y no un trote que canse, así que no por mucho madrugar amanece más temprano”.

Mi primer compromiso de campaña, aumentar salario mínimo: Miguel Ángel Mancera

Miguel Ángel Mancera dijo que el destape de José Antonio Meade como aspirante a la candidatura presidencial se hizo bajo el ritual de siempre del PRI. “Desde que era niño se hablaba de eso; se hablaba del destape, del tapado. Yo me acuerdo de los cartones, si hoy revisáramos los cartones de la época —digamos hace 30 años para no irnos tan lejos— así era entonces, es igual”, señaló.

Afirmó que a diferencia de Meade, no busca que la gente lo vea como militante de un partido: “Yo lo he dicho, no soy un político profesional” y prefiere ser visto como un candidato ciudadano que busca la construcción de acuerdos.

“Yo seguiría las declaraciones del propio Meade. Él lo que dijo es ‘háganme suyo’; entonces, él está planteando que lo vean como un priísta. En mi caso no plantearía eso, si tu carácter es ciudadano, es siempre ciudadano.

“No tienes por qué negar a una fuerza política que te ayuda, que te apoya como yo siempre he reconocido al PT, siempre he reconocido a Movimiento Ciudadano y siempre he reconocido al PRD, porque son las fuerzas que a mí me apoyaron, pero eso no quiere decir que yo les diga que voy a ser militante o que por eso quiero volver o que me permitan ser un militante”, enfatizó Mancera.

Dijo que mantiene su carácter de ciudadano, “porque platicas con toda la gente, porque buscas construir esto que son puentes y es diálogo permanente”.

Aseguró que el Frente sigue siendo la única opción para un cambio real de régimen. “Para mí la opción que está marcando esto, porque hasta ahora no he escuchado otra que hable de gobierno de coalición, hasta ahora no he escuchado otra que hable de darle participación a la ciudadanía de manera abierta, de manera directa, es el Frente”.

Añadió que las declaraciones que hizo el lunes sobre que fue él quien construyó el Frente causaron molestia en algunos, aunque evitó mencionar nombres.