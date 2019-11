Yeidckol Polevnsky prevé extender su mandato en Morena

Ciudad de México.- Yeidckol Polevnsky planteó permanecer en su cargo en el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena por tiempo indefinido hasta que existan condiciones para convocar a un nuevo proceso interno de elección de la dirigencia.

Polevnsky es actualmente secretaria general y asumió las funciones de presidenta del partido luego de que Andrés Manuel López Obrador dejó ese cargo partidista para contender como candidato presidencial.

En rueda de prensa, la líder morenista afirmó que primero se debe depurar el padrón de militantes para volver a convocar a asambleas distritales.

Polevnsky dijo que, si bien el Estatuto establece que el 20 de noviembre termina el periodo de los órganos directivos, la Sala Superior emitió una jurisprudencia que le permite extender su mandato.

Refirió que para convocar a una nueva elección de dirigencia primero se debe abrir un periodo de reafiliación, en el que los militantes ratifiquen su adhesión al partido, seguido de un proceso de credencialización, lo que, reconoció, puede tomar meses e incluso un año.

Polevnsky leyó en la conferencia de prensa la jurisprudencia 46/2013 que la Sala Superior emitió en ese año para avalar la extensión de una dirigencia provisional en el PRD.

"Es una prórroga obligatoria, lo que dice es que cuando concluye el periodo para el cual fueron electos los órganos partidistas y se demuestre que por causas extraordinarias y transitorias no ha sido posible su renovación, opera una prórroga implícita en la duración de los cargos hasta que se elijan sustitutos, esta es la parte medular de la jurisprudencia", explicó la líder morenista.

"Si esta es una jurisprudencia que es obligatoria que se tiene que cumplir, pues nosotros entramos en esa prórroga y lo que nosotros vamos a plantear es nada más el tiempo (necesario), nosotros no queremos que se extienda mayor tiempo".

Recalcó que sólo necesitan el tiempo necesario para hacer la revisión del padrón así como su ratificación, la credencialización y una segunda convocatoria para una nueva elección.

Eso es lo que nosotros queremos y creemos que tenemos la gente suficiente para poder lograrlo, pero que tenemos la responsabilidad de resolverlo.

Polevnsky aseguró que Morena buscará un nuevo acuerdo con el INE para que le permita al partido tener más tiempo para ordenar su padrón, dado que el árbitro electoral había fijado que diciembre de este año sería la fecha límite.

"Queremos hacerlo en el menor tiempo, nos vamos a sentar a revisar, era un tema que habíamos iniciado pero que con todo esto y como no había las condiciones se tuvo que detener, lo vamos a revisar para poder plantear.

"Queremos hacerlo en el menor tiempo posible, pero sería falso decir que lo podríamos acabar en dos meses o tres, eso no es cierto, entonces ojalá se pueda hacer en el menor tiempo posible y luego ya con todo tenemos que convocar a asamblea electiva, que como el Estatuto establece es con tres meses de anticipación, pues ahí tienes otros tres meses, entonces será un tema de meses, pero esperamos que no sea un tema de años", apuntó.

La morenista indicó que la prórroga aplicará para todos los órganos directivos actuales, incluidos los estatales.

En #morena vamos a acatar la resolución del @TEPJF_informa, vamos a reafiliar a nuestros fundadores y militantes de este gran movimiento, no dejaremos a nadie fuera, nuestro padrón debe ser confiable e incluyente. @INEMexico @El_Universal_Mx @AristeguiOnline #Yeidckol pic.twitter.com/CrMZUgFfCt — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) November 10, 2019

"Para que todos entiendan que con esta jurisprudencia se mantienen todos en sus cargos, no es de que nos quedamos nosotros y los otros sí se van, no, son todos los órganos del partido y se esperan elecciones para, en el momento que estemos listos, preparados, para realizarlas para todos, no es a unos sí y a otros no", detalló.

Polevnsky arremetió cuando se le cuestionó si la extensión de su mandato podría durar al menos otro año, que es el periodo que el INE le dio a Morena para ordenar su padrón.

¿Cuánto estima que se debe extender el mandato de los órganos actuales?, se le preguntó.

"Sería muy irresponsable de mi parte decirte un número, no tengo la certeza, no lo hemos evaluado, y yo creo que lo tenemos que evaluar en forma colegiada para poder revisar y poder evaluar por qué estados vamos a empezar (con la reafiliación), cómo vamos a hacerlo, porque obviamente hay que hacerlo con los compañeros del partido, pero también tenemos que mandar gente técnica en todo el País", aseveró.

¿Pero primero tendrían que depurar el padrón, es una condición?

"Por supuesto, no podemos hacer asambleas electivas si no tenemos un padrón confiable, eso fue lo que nos mandata la Sala Superior, pero además yo lo he estado reclamando todo el tiempo, todos lo hemos dicho, son muchos los militantes que se quedaron fuera siendo fundadores.

-Como tuvieron un año en el que no avanzaron en la depuración del padrón, ¿podría requerirse otro año y entonces que estos órganos directivos se mantengan un año más, al menos?, se le insistió.}

"No te puedo decir cuánto tiempo, como lo dije ya, no puedo decirte si es un año, si son seis meses, si es un año y un mes, no lo sé, eso es algo que hay que evaluar si queremos ser serios, yo quiero ser seria, porque luego no quiero que tú pongas que dije que no sé qué tanto tiempo y luego le vayas a decir al Presidente lo que no era, como lo hiciste el otro día que le fuiste a decir al Presidente siendo que estuviste en la asamblea del distrito 24 y le fuiste a decir una cosa por otra.

"Por eso, para evitar, no te voy a decir un número porque no lo conozco, no lo tengo. Lo que he dicho en forma seria es que vamos a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, pero tenemos que evaluarlo en forma conjunta para poder decir cuánto tiempo vamos a llevar primero para hacer nuestra reafiliación, ratificación de la militancia, que es de la primera etapa, en el momento que la terminemos el INE se llevará un ratito en evaluar si son o no son y cuántos son, no sé cuánto tiempo se lleve el INE en hacer esto", dijo.