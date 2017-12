Yerno de Elba Esther maneja las redes de AMLO

México.- Fernando González Sánchez, yerno y otrora operador de la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo, es miembro de las Redes Sociales Progresistas de Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT).

Ayer, el ex subsecretario de Educación Básica de la SEP en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa asistió a un evento de López Obrador en Tezontepec de Aldama, donde portó una camisa blanca con las siglas de las Redes Sociales Progresistas (RSP).

Andrés Manuel López Obrador

El yerno de la maestra Elba Esther se mantuvo con bajo perfil en la asamblea del tabasqueño en el centro de la localidad. No ocupó un lugar junto al precandidato y fundador de Morena, sólo se le vio al lado de otros representantes de las redes.

Integrantes de RSP informaron a El Universal que González Sánchez es miembro de las redes sociales de Morena y de López Obrador para la elección de 2018. Incluso, adelantaron que organizará al menos 50 foros alrededor del país para apoyar al precandidato de Juntos Haremos Historia.

Ésta no es la primera vez que el ex operador de Elba Esther Gordillo, quién está bajo prisión domiciliaria, apoya a Morena. En las elecciones de este año en el Estado de México, González Sánchez mostró su respaldo a Delfina Gómez Álvarez, ex candidata morenista al gobierno mexiquense.

Elba Esther Gordillo. Foto: Twitter

Otro de los enlaces de Elba Esther es Moisés Jiménez Sánchez, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Hidalgo, quien funge como coordinador nacional de las redes sociales de Morena y lo hace a través de la misma organización denominada Redes Sociales Progresistas.

El ex dirigente magisterial ha estado presente en toda la gira de López Obrador por el estado de Hidalgo, quien lo presenta como un líder magisterial.

“Moisés tiene bastante simpatía y es dirigente magisterial en Hidalgo”, así lo presentó ayer López Obrador en un evento en Tizayuca.

Al triunfo de nuestro movimiento, respetando los derechos de los trabajadores, vamos a desaparecer el Cisen, la oficina de espionaje político de la Secretaría de Gobernación. https://t.co/ORHjEH93Zw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 23 de diciembre de 2017

Sin cargos, ni candidaturas. López Obrador dio la bienvenida al ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y adelantó que su regreso no caerá bien al presidente Enrique Peña Nieto y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, porque piensan que fue quien dio la información de la Casa Blanca de Las Lomas y “a partir de ahí comenzaron a perseguirlo”.

“No va a tener ahora una responsabilidad mayor, porque él [Marcelo Ebrard] está viajando, pero ya hablé con él, platique con él y quedamos en que va a ayudar en esta campaña, lo que pueda, sobre todo nos va a ayudar y estoy haciendo un llamado a muchos con ese propósito, a cuidar los votos para que no haya fraude electoral.

“No anda él buscando cargos, no anda buscando candidaturas, él me lo dijo y lo que quiere es ayudar para que no nos roben la elección y son bienvenidos todos los que quieran ayudar con ese propósito”, detalló el tabasqueño.

Marcelo Ebrard, Foto: Archivo El Universal.

Ebrard no debe nada: Mancera. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que Marcelo Ebrard no tiene pendientes en la Ciudad de México.

En breve declaración, el mandatario capitalino respondió que no hay pendientes, ni siquiera relacionados a la Línea 12 del Metro, la cual tuvo que ser cerrada por un año y medio.

“Nosotros no tenemos nada pendiente, ya lo hemos comentado antes, pero no, no tenemos nada pendiente”, dijo Miguel Ángel Mancera en conferencia de prensa ayer por la mañana.