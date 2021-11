Yo admiro a los migrantes: agradece AMLO remesas enviadas a México desde USA

Nueva York.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió un mensaje a los migrantes que viven en Estados Unidos, durante su vista a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York.

AMLO se declaró admirador de los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, por tener el valor de haber dejado su lugar de origen por buscar una mejor vida, agradeciendo el envío de remesas al país.

“Lo que han estado enviando a sus familiares, son cifras récord, el año pasado fueron 40 mil 600 millones de dólares, cuando más lo necesitábamos, porque ese dinero va a 10 millones de familias que (reciben) como siete mil pesos por mes, eso es lo que ustedes ayudan”, declaró AMLO en in video previo a presidir el Consejo de Seguridad de la ONU.

Andrés Manuel se comprometió a hablar con el presidente Joe Biden para regularizar la situación legal de los connacionales en el territorio.

“Me da muchísimo gusto estar con ustedes, voy a regresar a Estados Unidos, yo estoy comprometido con ustedes y no les voy a fallar, voy a hablar con el presidente Biden, que ha actuado de manera muy respetuosa, como también lo hizo el presidente Trump, porque nosotros no queremos confrontación, no queremos pleito, lo que queremos es que nos respeten”, menciono en el metraje.

¿Qué hacía AMLO en la ONU?

El presidente mexicano realizó su segundo viaje a Estados Unidos, donde presidió el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ofreció un discurso relacionado a la corrupción y la pobreza en el mundo.

López Obrador, propuso este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU la creación de un mecanismo mundial que permita acabar con la pobreza que aqueja a 750 millones de personas que hoy sobreviven con menos de dos dólares al día.

El mecanismo, que será expuesto con detalle por México ante la Asamblea General de la ONU en los próximos días, se financiaría con un fondo que se alimentaría de tres fuentes: una contribución "voluntaria" anual del 4% de las mil fortunas más grandes de la tierra, un porcentaje similar de las mil empresas más grandes y un 0,2% del PIB de cada uno de los países ricos agrupados en el llamado G20.

El nombre que propuso sería el de Programa Mundial por la Fraternidad y el Bienestar, y si los aludidos por el proyecto mexicano accedieran, López Obrador calcula que recaudaría "un billón de dólares".