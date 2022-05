Yo escogí lado desde hace mucho: responde AMLO a Jorge Ramos por ausencia en Cumbre de las Américas

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió al periodista Jorge Ramos, asegurando que él eligió un “lado” desde hace mucho, luego de haber amagado con ausentarse de la Cumbre de las Américas de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Durante su conferencia matutina, AMLO exhibió una publicación de Jorge Ramos, donde el periodista criticaba que el mandatario mexicano respaldara a gobiernos que consideró como represores liderados por dictadores.

Al leer la publicación de Jorge Ramos, el presidente Andrés Manuel mencionó que no es que no quiera asistir a la cumbre organizada por el gobierno de Joe Biden, sino que busca defender la independencia de otras naciones.

Leer más: Gobierno de AMLO desmiente decreto presidencial para llevar más vuelos al AIFA

“No es que no quiera, es que ¿en qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos o no? (…) ¿Quiénes somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores, represores a unos y no a otros?”, mencionó el mandatario federal.

Asimismo, dio la razón al periodista, ironizando sobe haber “elegido un lado”, refiriéndose a estar a favor de los gobiernos autoritarios.

“En eso tiene derecho, pero no es que lo haya escogido de ahora, lo escogí desde hace mucho tiempo (…) lo que estamos buscando es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos, toda América, pero si hay diferencias que haya diálogo”, aseveró.

¿Qué dijo Jorge Ramos?

Y es que ante la advertencia de AMLO sobre ausentarse de la Cumbre de las Américas si no se atiende su petición a Joe Biden para invitar a todas las naciones del continente pese a las diferencias políticas, diferentes actores se pronunciaron ante la medida.

Jorge Ramos fue uno de los que expresó su punto de vista, cuestionando que el presidente de México respalde a gobierno como l de Cuba, donde se mantiene una represión en los ciudadanos.

“El pdte. @lopezobrador_ tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no quiere. Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores, como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. AMLO ya escogió su lado”, escribió Ramos en su cuenta de Twitter.

Leer más: Cuauhtémoc Blanco declara persona non grata a su antecesor

La publicación fue exhibida y leía por Andrés Manuel desde su conferencia matutina.