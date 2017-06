"Yo facilité aeronaves a Yunes": Duarte

Veracruz.- El exgobernaror de Veracruz, Javier Duarte ventiló un supuesto favor que realizó en su administración al actual gobernador de dicha entidad.

Duarte mencionó "yo facilité aeronaves a Yunes".

Este tema fue difundido a través de un comunicado publicado por Versiones, un portal local de noticias de Veracruz,

Javier Duarte apuntó que una de las acusaciones de la Fiscalia Estatal, presentadas en la audiencia de extradición, se basa en el uso de un helicóptero oficial cuando dejó el cargo, mismo que fue otorgado por el interino Flavio Ríos para emprender su fuga.

Javier Duarte. Foto: El Debate

"La primera se desprende de un viaje que hice siendo ya ex Gobernador en el helicóptero matrícula XC-GEV, propiedad del Gobierno del estado, del Municipio de Emiliano Zapata a la Ciudad de Coatzacoalcos".

"Si eso fuera delito, entonces Miguel Ángel Yunes Linares debería estar en la cárcel, ya que en el 2012 siendo yo Gobernador él me solicitó que le facilitara un helicóptero para viajar al norte del estado, ya que tenía una urgencia que atender, lo cual hice, y viajó en el helicóptero Bell 430 matrícula XC-XAL, propiedad del Gobierno del estado, la copia de la bitácora del vuelo obra en mi poder", señala en el texto.

Javier Duarte afirmó que Miguel Ángel Yunes realizó dos vuelos: el primero el pasado 2 de febrero de 2012 en un helicóptero matrícula XC-GEV, propiedad del Gobierno, del Municipio de Álamo al aeropuerto de Veracruz; y el segundo, en un avión Learjeat 40 matrícula XC-TJN, conocido como Tajín, del aeropuerto de Veracruz a la terminal aérea de Toluca.

"Las copias de las bitácoras también obran en mi poder, así como el archivo fotográfico de los vuelos", advirtió Duarte en la misiva.

Miguel Ángel Yunes. Foto: El Universal

En la publicación que ventiló el pasado 27 de junio el periódico EL DEBATE, referente a las acusaciones de Miguel Ángel Yunes y la respuesta de Duarte por medio de un comunicado que mostró su equipo de defensa.

Describe como Yunes en la segunda imputación, basa en la transferencia de 220 millones de pesos, el ex Mandatario destacó que dicha operación bancaria no fue firmada ni instruida por él.

En dicha con esa acusación, el ex mandatario veracruzano dijo que "vergüenza me da Yunes de querer tapar el sol con un dedo. Pena y ternura me da que mandó a su títere, el inepto Fiscal General de Veracruz a Guatemala, cuando tiene al estado en llamas; aparte de que vino sólo a hacer el ridículo porque nadie le hizo caso".

Javier Duarte



"Yunes, sé que soy muy importante para ti, pero te doy un consejo gratis: "deja de pensar en mí y ponte a trabajar que no has hecho nada y tienes a Veracruz peor que nunca", concluyó en el comunicado.

EL DEBATE también ventiló las respuesta que Duarte dió en su comunicado expresando que:

"Son vagas, infundadas e irrisorias", declaró, "es una pena que perdamos el tiempo en estas babosadas".

Con Información de: El Mañana

