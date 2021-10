Yo fui a Guerrero a supervisar programas sociales, no a tratar la venta de niñas: AMLO

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reiteró que su gira en la región de La Montaña, en el estado de Guerrero durante el pasado fin de semana, fue exclusivamente para tratar asuntos relacionados a los programas sociales del Gobierno Federal, no para atender la venta de niñas que se realiza en algunas comunidades indígenas de la entidad.

AMLO recordó que durante su visita al municipio de Metlatónoc, Guerrero, acompañado de la gobernadora Evelyn Salgado, fue cuestionado sobre el tema de la venta de menores de edad que se realiza en la región, asegurando que no era su fin común en la gira, por lo que no hablaría sobre el tema.

En este sentido, el mandatario dijo que sostenía su postura y se negó a dar su opinión sobre la venta de niñas en Guerrero, acción que es vista como parte de los usos y costumbres de los habitantes de la zona, pero que atenta contra los derechos humanos de las menores, además de representar delitos de trata de personas y prostitución.

“Cuando voy a Metlatónoc y me preguntan “¿viene a ver a las niñas que las venden?”, no, no vengo a eso, vengo a ver cómo vamos con los programas de bienestar y cómo se está avanzando para que los jóvenes están opciones de estudio de trabajo, que los campesinos tengan apoyo, que haya bienestar. Ese fue mi comentario y es lo que sostengo”, declaró el mandatario.

Andrés Manuel agregó que “hay una tendencia muy clasista y racista de acusar de todos los males a los pobres”, defendiendo a los habitantes de La Montaña.

Sin embargo, el mandatario federal aseguró que las comunidades rurales de Guerrero, tal como las de La Montaña, están satisfechas con su gobierno, asegurando que, incluso, se han empoderado con la llamada Cuarta Transformación.

“Estoy atendiendo en lo general, estoy atendiendo lo comunitario, en que se reconozca la importancia que tienen las comunidades, en el caso de La Montaña, están empoderados con la cuarta Transformación”, aseveró.

Por último, el presidente Andrés Manuel indicó que los medios de comunicación tenían responsabilidad en la venta de niñas en Guerrero, indicando que se ha focalizado el caso, ignorando otros casos de prostitución transcendentes en México.

“La prostitución que se debe de condenar, que es de arriba abajo y hay cosas terribles que los medios ocultan sobre prostitución de las élites”, puntualizó.