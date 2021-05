Yo les pido perdón como persona no como autoridad: dice AMLO a víctimas de colapso del L12 del Metro

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió perdón desde su conferencia matutina a las víctimas del colapso de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, asegurado que lamentaba mucho el hecho que dejó sin vida a 25 personas.

AMLO fue cuestionado acerca del acercamiento que ha tenido con las víctimas del accidente de la línea 12 del Metro, recordando que el día de ayer pidió perdón al pueblo chino por la masacre perpetrada en 1911 en tiempos de la Revolución Mexicana.

Andrés Manuel indicó que todos los días pide perdón a los familiares y víctimas de la tragedia del Metro y que sus disculpas las pide como persona y no como presidente de México.

Yo les pido perdón y además, todos los días y lamento mucho estas desgracias y no como autoridad sino como persona”, declaró AMLO.

El mandatario recordó que todas las personas merecen respeto, y que es su deseo que los ciudadanos no sufran ni sean parte de las tragedias como la del Metro, que dejó más de 70 personas hospitalizadas.

”Que nadie sufra, esa es mi convicción, deseo que nadie pierda la vida, creo que los más sublime, lo más importante de todo es la vida, sea quien sea la persona y pierda la vida en las circunstancias que sean, merecen respeto y sus familiares, pues merecen todo el afecto, todo el cariño, todo nuestro humanismo”, agregó el mandatario.

Haciendo referencia al perdón la masacre de chinos en México, AMLO dijo que el gobierno no es superior a nadie y por ellos debían disculparse con los afectados de diferentes situaciones como el colapso del metro y dicha masacre.

“Puedo resumir en una frase: ‘Nada humano me es ajeno’. Entonces desde luego que sí ofrecer disculpas, ofrecer perdón, no somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos, entonces no le demos espalda al dolor humano”, sentenció.