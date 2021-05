"Yo no digo lo que me ordenen": Chumel Torres y Estefanía Veloz protagonizan pelea por Brozo

México.- El influencer Chumel Torres y la exmilitante de Morena, Estefanía Veloz, tuvieron un intenso altercado en Twitter luego de que la activista lo retó a señalar el machismo de Brozo tras criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por posar con edecanes.

Todo comenzó cuando Chumel Torres compartió el pasado sábado un tuit de Estefanía Veloz comparando a Brozo con las compañías que contratan edecanes para eventos, en alusión a las actitudes machistas por las que se ha señalado al personaje interpretado por Víctor Trujillo.

"Ya que no entendieron: Brozo es como las compañías que contratan edecanes. Nadie critica a las edecanes que están ahí voluntariamente. Se critican las prácticas machistas de la compañía por utilizar edecanes para vender. No debemos cuestionar la voluntad de las mujeres", escribió la exmorenista.

Chumel Torres respondió a este tuit compartiendo una imagen en la que el presidente AMLO aparece posando junto a un grupo de edecanes con el logo de Morena.

En respuesta, Estefanía Veloz le aclaró al youtuber que ella desaprueba la foto de AMLO con edecanes, tras lo cual lo retó a aceptar que Brozo en televisión ha contribuido a perpetuar el machismo y en ese sentido ha sido un "facilitador de acoso sexual".

"Me parece mal que Andrés Manuel se haya tomado una foto con edecanes. Ahora @ChumelTorres tú di que las acciones misóginas de Brozo en televisión nacional constituyeron una enorme parte del machismo que sufrimos las mujeres. Di que Brozo fue un facilitador de acoso sexual", lo retó.

La discusión no quedó ahí, sino que el conductor de El Pulso de la República decidió responder a Veloz sin asumir el reto, por lo que se limitó a decir que "no dice lo que le ordenen" y no todos militan en las filas de Morena, en alusión a la reciente situación política de la activista.

Yo no digo lo que me ordenen. No todos estamos en Morena, Estefanía", respondió Chumel Torres a Estefanía Veloz.

Este fue el reto que Estefanía Veloz le hizo a Chumel Torres para señalar el machismo de Brozo. Foto: Captura de Twitter

No es la primera vez que el youtuber y la activista protagonizan una discusión en redes sociales por temas de violencia de género. En diciembre pasado, Estefanía Veloz denunció un comentario machista de Chumel Torres contra ella.

La conductora del programa De Buena Fe compartió un fragmento del programa de Chumel Torres en el que cuestionó a Veloz sobre por qué no baila reguetón en shorts como una "tiktoker normal".

"TikTok bloquea video de Estefanía Veloz donde explica cómo hacer un aborto casero. Estefanía, ¿por qué no puedes bailar reggaetón en shortcitos como buena tiktoker normal?", dijo el influencer.

Estefanía Veloz no dudó en responder a Chumel recordándole que su público está conformado por miles de adolescentes, por lo que le sugirió no enseñarles a sexualizar a las mujeres mediante comentarios de ese tipo.

No @ChumelTorres no voy a salir a bailar en shorts y te recuerdo que miles de adolescentes te ven, no les enseñes que está bien sexualizar a las mujeres. Un día te dijiste 'aliade' de las mujeres", respondió la activista.