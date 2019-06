Yo no digo mentiras: López Obrador

México.- Luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reportara una disminución de homicidios en Quintana Roo, una reportera local le dijo que está mal informado, pues las ejecuciones han aumentado en la entidad.

Ante el comentario de la comunicadora, el Mandatario federal dijo que él no dice mentiras.

"Yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad, siempre he considerado la honestidad como lo fundamental, es lo que estimo más importante en mi vida, no engaño, tengo tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Yo sé que ustedes tienen una visión distinta, yo la respeto pero yo voy a defender siempre mis puntos de vista, además estoy acostumbrado a polemizar, a defender mis posturas, dijo López Obrador.

Gracias al trabajo coordinado de las instituciones de seguridad los homicidios dolosos disminuyeron el mes pasado en #QRoo. #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/sbaagEhJxm — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 24, 2019

El Ejecutivo federal dijo que en Quintana Roo han bajado, en promedio, de dos a uno los homicidios diarios.

El resultado en caso de Quintana Roo, repito, el promedio era hasta hace unos meses dos homicidios diarios, ahora es un homicidio.

"No miento, nunca voy a engañar al pueblo de México, quisieran mis adversarios y los que no están todavía acostumbrados a la nueva realidad de que siguiera lo mismo y entonces por eso les extraña que estemos gobernando de la manera como lo estamos haciendo, de modo que no coincido con lo que tú planteas pero respeto tu punto de vista", afirmó.

Al tomar la palabra, el Gobernador Carlos Joaquín dijo que la disminución de los homicidios fue de 58.5% el mes pasado.

En Quintana Roo hemos reducido de dos a uno el promedio diario de homicidios; estas cifras son alentadoras y resultado del esfuerzo de coordinación entre los gobiernos federal y estatal para atender la violencia, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar este lunes la reunión del Gabinete de Seguridad y la conferencia de prensa matutina en Cancún, el mandatario dijo que la seguridad es la principal demanda de la población y reconoció el esfuerzo del gobierno local en la materia.