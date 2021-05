Yo no estoy dando instrucciones: AMLO por caso de Cabeza de Vaca

México.- "Yo no estoy dando instrucciones", declaró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, tras haber sido acusado de organizar la persecución en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Luego de que durante la tarde de este 19 de mayo se emitiera una orden de aprehensión contra el gobernador panista, múltiples líderes de oposición al Gobierno Federal señalaron que la orden de encarcelar a García Cabeza de Vaca provenía de Palacio Nacional, es decir, de AMLO.

"Lo de Cabeza de Vaca es una cuestión que está tratando la Fiscalía General de la República, que es independiente, que es autónoma", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso.

Posteriormente, AMLO negó estar detrás de las investigaciones que realiza la FGR en contra del gobernador tamaulipeco.

"Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores, esa es su doctrina, la hipocresía", aseguró el presidente mexicano sobre uno de los casos que sin duda será histórico pues un gobernador en funciones recibe una orden de aprehensión, luego de que se iniciara un juicio para desaforarlo.

"También yo no puedo, como titular del poder ejecutivo, encubrir a nadie, no soy tapadera, si al gobierno que represento llega un oficio, para que se entienda bien con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad, la justicia", explicó AMLO.

"Yo represento al estado mexicano por encima de todo, entonces independientemente de que si es correcto o no es correcto, si es lo políticamente correcto o políticamente incorrecto, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que mandó Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca".

Finalmente, AMLO mostró el oficio que Estados Unidos había mandado a México, donde solicitaba información acerca de García Cabeza de Vaca, por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.