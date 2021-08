¡Yo no fui! AMLO se deslinda de carta responsiva para el regreso a clases presenciales

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se deslindó de toda responsabilidad respecto a la decisión de implementar una carta responsiva para el regreso a clases presenciales en el país, catalogando el hecho como una imposición.

Durante su conferencia matutina, AMLO fue cuestionado sobre la carta que causó gran polémica entre los padres de familia en México, debido a lo que representa y condiciona a las familias para el regreso a clases presenciales.

El presidente Andrés Manuel aseguró que no era necesario que los padres firmaran la carta para que sus hijos asistiera de manera presencial a las escuelas, mostrando su portura en contra de la medida y asegurando que él no tuvo nada que ver con la decisión de implementar la responsiva a los padres de familia.

“Si no llevan la carta, no le hace, es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria que se heredó del periodo neoliberal, entonces ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Fue una decisión de abajo. Si me hubiesen consultado hubiese dicho “no, somos libres, prohibido prohibir”, pero todavía tenemos que ir limpiando el gobierno de estas concepciones burocráticas”, reveló el mandatario federal.

Sin embargo AMLO reiteró que el regreso a clases presenciales seguirá su curso y será de manera voluntaria que los padres de familia envíen a sus hijos a las aulas, reiterando que de negarse, las clases a distancia seguirán con la transmisión en televisión abierta.

Maestros también decidirán

Asimismo, el presidente López Obrador afirmó que los docentes también tendrán la libertad de decidir si regresan a impartir clases presenciales.

“Si hay maestros que no quieren dar clases porque tienen preocupaciones, pues no hay problema, nosotros sostenemos que si estamos a favor de la educación y si nos importa la educación, debemos de demostrarlo con hechos”, declaró.

Sin embargo AMLO indicó que los maestros deberían asumir su responsabilidad y profesionalismo al regresar a atender a los alumnos en México, como parte de su compromiso con la sociedad.

“Imagínate n maestros que no cumple con su responsabilidad, cómo va a decir que la educación nos hace libres”, mencionó el presidente.