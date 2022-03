Yo no habría rentado una casa en 100 mil pesos mensuales: dice AMLO por ‘casa gris’ de José Ramón López

Ciudad de México.- El presidente AMLO aseguró que él no pagaría una renta mensual de 100 mil pesos por una casa, tal como hizo su hijo, José Ramón López Beltrán, con la llamada “casa gris” en Houston, Texas.

Al mencionar la casa de Lego que presentaron panistas en el Senado, Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de un renta de su magnitud, sin embargo, destacó que su hijo es un hombre independiente.

"Esto es lo que hicieron, una cuestión muy creativa, ¿no?, una casa rentada y todo. Estaba viendo algunos que decían que 'nos debe una explicación'; y pues nada, ya hemos hablado bastante. José Ramón tiene 40 años, está casado, rentó una casa con su esposa, 100 mil pesos mensuales, yo no lo haría, pero él es independiente", comentó AMLO.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal reiteró que él no conoce a la empresa Baker Hughes, cuyo ex directivo era dueño de la casa en la que habitó su hijo mayor.

"La rentó a un particular y quienes hicieron el reportaje inventaron de que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. Imagínense si le amplió contratos a una petrolera extranjera y a cambio le pido a esa empresa que le renten la casa, o sea que el moche es que le renten la casa a José Ramón, ni conozco la empresa, ni nada absolutamente", recalcó.

El presidente Andrés Manuel dijo que no debe explicación alguna a la Oposición sobre el tema de la casa de José Ramón y que, en cambio, Felipe Calderón es quien debería pronunciarse por todos los atropellos cometidos durante su sexenio.

"Pero cuando dicen 'nos debe una explicación', me pongo a pensar y digo qué les molesta. Cuando aquí digo que Calderón nos debe una explicación de por qué contrató y era su brazo derecho García Luna, y por qué no ha dicho nada sobre eso, y por qué aceptó que el Gobierno de Estados Unidos introdujera armas. Y nos debe explicación de por qué declaró la guerra, y nos debe muchísimas explicaciones sobre las masacres en su Gobierno", señaló.

'Cuánta creatividad, ternuritas'

El Presidente López Obrador llamó "ternuritas" a los panistas que ayer en el Senado llevaron un juguete tipo lego de la polémica "Casa Gris" de su hijo mayor.

"Están muy insensibles, no los quiero ni testerear, están muy molestos, no les sale nada; en política una de las cosas que no se debe hacer es el ridículo. Hay que cuidar eso, entonces pues ya están imagínense en el Senado llevan un rompecabezas, un lego de la casa de José Ramón. Cuanta creatividad, ternuritas", agregó.

La bancada albiazul presentó "la casa" en rueda de prensa y luego la dejó en un punto del Patio del Federalismo en la Cámara alta, en donde resaltaba el azul de la alberca.

Frente a la puerta de la casa de juguete -en su mayor parte, de madera-, fue colocado un muñequito con la figura del Presidente como si fuera el anfitrión de la residencia.