Yo no mandé investigar a nadie: Niega AMLO investigación de la FGR contra Santiago Nieto

Ciudad de México.- El presidente AMLO aseguró no haber ordenado una investigación contra Santiago Nieto, extitular de la UIF por enriquecimiento ilícito y la adquisición de propiedades cuando se desempeñaba en el Gobierno Federal.

En La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se deslindó sobre las acusaciones por las que la Fiscalía General de la República podría presentar cargos contra Santiago Nieto, quien renunció al federal luego de su controversial boda en Guatemala.

“Yo no he mandado a investigar a nadie desde que soy presidente [...] No he dado la instrucción ni por escrito o verbal de que se investigue a nadie”, declaró el mandatario mexicano en su conferencia matutina.

AMLO fue cuestionado luego de la supuesta carpeta de investigación que la FGR abrió a nombre de Santiago Nieto por distintos bienes mobiliarios que adquirió durante su gestión como titular de la UIF.

Carpeta contra Nieto

Las investigaciones contra Santiago Nieto comenzaron desde el pasado 2 de diciembre cundo se presentó ante la FGR una denuncia anónima.

Dicha carpeta fue integrada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales a cargo del subprocurador Juan Ramos, el brazo derecho del fiscal Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo con la acusación, Santiago Nieto se habría hecho de propiedades por cerca de 40 millones de pesos.

La denuncia contra Nieto se dio a conocer durante una supuesta diferencia que existió con el fiscal Alejandro Gertz Manero, donde ambos funcionarios habrían filtrado información del otro, incluso AMLO fue cuestionado sobre la entrada de Santiago a la FGR en el lugar de Gertz Manero.

AMLO descartó cambios en la FGR, revelando que estaba satisfecho con el trabajo del actual fiscal general.

En este último cuestionamiento sobre la situación de Santiago Nieto, el presidente Andrés Manuel hizo un llamado a os funcionarios públicos a denunciar irregularidades que detecten dentro de la administración.

“La única recomendación va en el sentido de que, si saben algo, o les llegó una información, que procedan”, dijo AMLO.

AMLO también exhortó a las autoridades a responder ante la solicitud de información de gobiernos extranjeros.

“Si hay una denuncia o solicitud de información de un gobierno extranjero, se tiene que proceder y notificarlo a la autoridad competente”, puntualizó.