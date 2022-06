Yo no odio a Peña Nieto, Calderón, Fox y demás expresidentes: AMLO exhibe sus tensiones políticas

México.- El presidente AMLO aseguró que no odia ni considera sus enemigos a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y demás expresidentes, sino que simplemente son sus adversarios, y explicó los motivos por los que se opone a sus gobiernos desde hace años.

En La Mañanera del 2 de junio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que su gobierno no tiene enemigos tras ser cuestionado sobre Vicente Fox y un presunto contrato que tiene con Pemex, tema que dijo desconocer.

"Quiero comentar que nosotros no tenemos enemigos, no es mi enemigo el expresidente Peña Nieto ni el expresidente Calderón ni el expresidente Fox ni el expresidente Zedillo ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos, ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre", dijo AMLO sobre los expresidentes de México.

El mandatario afirmó que las diferencias que tiene con sus predecesores son de "orden político" y no personales, ya que los acusa de haber propiciado la corrupción durante sus sexenios, generando pobreza y atraso para el pueblo de México.

Acto seguido, AMLO comenzó a enlistar los motivos por los que no simpatiza con Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, exhibiendo viejas tensiones políticas que mantiene con esos grupos desde hace décadas.

Sobre Carlos Salinas, a quien se refirió como el "padre de la desigualdad moderna", lo acusó de habe entregado los bienes de México a empresarios cercanos a él, creando una nueva oligarquía mientras el resto de los mexicanos se empobrecieron aún más.

"¿De qué acuso a Salinas? Pues de haber entregado los bienes de la nación, empresas, bancos, minas, las tierras ejidales a particulares, y de manera precisa a sus allegados, porque quiso crear una nueva oligarquía, un grupo compacto, y a los jóvenes podría decirles que busquen cómo se profundizaron las desigualdades con esa política de Salinas, cómo unos cuantos, una minoría se hizo inmensamente rica mientras se empobreció a la mayoría del pueblo", acusó el mandatario.

Respecto a Ernesto Zedillo, el presidente López Obrador lo acusó de haber endeudado al país con la creación del Fobaproa tras la crisis económica provocada por el gobierno de Salinas.

"En vez de rescatar al pueblo, deciden rescatar a los de arriba, a los mismos que se habían beneficiado con la política entreguista de Salinas, a las grandes empresas, a los bancos, y convierten las deudas privadas de esas corporaciones en deuda pública, y de ahí surge el llamado Fobaproa", aseveró.

En cuanto a Vicente Fox, AMLO aseguró que su "diferencia con él" es que "engañó a millones de mexicanos" al prometer un cambio con su gobierno después de que finalmente el PRI perdió la presidencia.

AMLO explicó por qué está en contra de Vicente Fox y demás expresidentes, a quienes tacha de corruptos. Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, el panista siguió con "más de lo mismo", perpetuando las políticas de Salinas y Zedillo, traicionando a todo un movimiento que lo ayudó a convertirse en presidente con la esperanza de un cambio, e incluso ignoró la voluntad del pueblo al encabezar el supuesto fraude electoral en las elecciones de 2006, donde AMLO asegura que Felipe Calderón le robó la presidencia con la anuencia de Fox.

"¿Cuál es mi diferencia con Fox? Pues que engañó a millones de mexicanos con que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo (...) Él traiciona ese movimiento y al final, en vez de respetar la voluntad del pueblo, participa y encabeza el operativo de fraude cuando nos roban la presidencia de la República, pero además él lo confiesa, hay testimonios, declaraciones de él en donde dice: 'claro que participé, ¿cómo iba yo a dejar que un loco llegara a la presidencia? Claro que cargué los dados'... A su estilo, ¿quieren ver cuál es su estilo? Porque no ha cambiado", señaló AMLO.

Para dar muestra de sus dichos, el presidente de México exhibió un tuit de Vicente Fox sobre la suspensión contra el Tramo 5 del Tren Maya, el cual leyó con el característico acento del panista. "¿Ustedes creen que yo tengo odio hacia Fox? No, para nada", insistió al burlarse del expresidente.

En cuanto a Felipe Calderón, uno de sus más acérrimos rivales políticos, López Obrador lo acusó nuevamente de robarse la presidencia a través del fraude de 2006 y desatar una crisis de violencia en México al declarar la llamada guerra contra el narcotráfico, que resultó una farsa, ya que personajes como Genaro García Luna hoy se encuentran en la cárcel acusados de narcotráfico.

AMLO acusó a Calderón de robarse la presidencia y declarar la guerra contra el narcotráfico, que resultó ser una farsa. Foto: EFE

También acusó al panista de haber ayudado a Enrique Peña Nieto mediante un "acuerdo", al punto de que incluso le dejó "comprado" el avión presidencial que su gobierno ha intentado vender fallidamente.

"Y el caso de Calderón pues ya lo hemos comentado, él sabe que no gana, no permite que se cuenten los votos (...) hace acuerdos con todos, hasta con gente impresentable, es el 'haiga sido como haiga sido', además nos induce a esta confrontación con tanto sacrificio, con tantos muertos (...) y claro, le ayuda también a Peña, se entienden perfectamente con Peña porque ya había un acuerdo (...) Estoy en contra de él por haber desatado esa guerra y por haber autorizado que se llevaran a cabo masacres", dijo AMLO sobre Felipe Calderón.

Por último, el mandatario federal dijo apenas unas palabras contra Enrique Peña Nieto, explicando que está en contra suya por "el desparpajo y la corrupción" que imperó en su sexenio.

"Pero de ahí a que yo les tenga odio, no. Si me encontrara yo a Calderón o Salinas, a lo mejor los saludaría, a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente, pero lo personal es otra cosa", concluyó el mandatario.