Yo no pago el boleto de avión "premiere", lo paga el senado: Rocha Moya

Sinaloa.- Luego de que se diera a conocer que el senador de Morena, Rubén Rocha Moya, viajo en clase premier, el legislador dijo que él no pago el vuelo de avión, si no el senado el que pago el viaje.

Afirmó que esto fue debido a que no alcanzó en clase turista, en tanto su secretaria tuvo que comprobar el boleto en esa clase.

El Morenista dijo que jamás ha utilizado para viajar esa clase,ni siquiera cuando fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“No me gusta pero si soy un servidor público dejo de bajar en la clase turista clase económica, es la primera ocasión” afirmó.

Rocha Moya dijo que se han presentado otros casos donde ha tenido que cambiar de aerolínea para no viajar en esa clase, sin embargo día no tuvo tiempo de hacerlo.

“Si ya me vieron que venía sentado en clase premier, divulguen qué eso ocurrió la explicación que yo te doy y no me voy a desgarrar para decirte lo contrario es que a veces ha ocurrido y a tenido tiempo de que me lo cambien. Hoy no tuve tiempo de hacerlo”.

Hecho

Ayer volaron de la Ciudad de México cuatro senadores de la República, 3 de ellos en clase turista, como la panista Josefina Vázquez Mota, el priísta Mario Zamora Gastélum, e Imelda Castro Castro, de Morena; pero lo que llamó fuertemente la atención fue que en clase Premier, en un asiento grande, ancho, con bebida de bienvenida y abordaje prioritario, el morenista Rubén Rocha Moya, ya que ni el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador viaja con esos lujos.