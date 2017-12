"Yo no robé nada": exfuncionario de Turismo en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- "Yo no robé nada. Esto es una injusticia", acusó José Luis Martínez Romero, exjefe de departamento de Enlace Administrativo de la Secretaría de Turismo del estado.

"La Fiscalía comprobó que los cheques en mención muchos los depositaron a nombre de la familia de Lapo (Luis Ángel Pineda Ochoa)", acotó el exfuncionario, quien pidió hablar con EL DEBATE por ser uno de los inculpados en las investigaciones contra funcionarios de la pasada administración estatal.

Al acudir voluntariamente a esta Redacción, aceptó que si bien él hacía los cheques, lo hacía por órdenes superiores. Dice que revisaba que los datos estuvieran correctos. Era —de acuerdo con sus palabras—, un «arrastralápiz» que obedecía órdenes de Luis Ángel Pineda Ochoa.

Al traer consigo parte del expediente por el que lo acusó la Secretaría de Transparencia, negó tener la facultad de firmar cheques, pues solo revisaba, ya que las firmas que se requerían eran las del entonces secretario Rafael Lizárraga y del secretario técnico Luis Ángel Pineda Ochoa; es decir, mancomunadas.

Consideró que, si al él lo inculparon, pudo ser porque estaba grave de salud y podría morir del problema de cáncer de colon que padece desde hace tiempo.

Reitera que su función era revisar que no hubiera errores de dedo en los cheques, no autorizar, como sí lo era de Lapo:

"Es más, si yo falto a la oficina, todos los pagos se hacen. Yo estoy revisando que coincidan los números", presumió.

Reconoce que recibió varias solicitudes de pago por 185 mil dólares cada una, con las cuales se sacaban pagos de la cuenta de inversiones de Banco del Bajío, documentos que firmó junto con Lizárraga y Lapo —aclaró— porque era su trabajo.

QUE NUNCA LE DIJERON NADA

Al decirse molesto por "llevárselo entre las patas", el exjefe de departamento sostuvo que si se amparó fue porque vio la noticia de la Fiscalía respecto a que se le había librado una orden de aprehensión, no porque se le hubiera notificado que tenía una investigación en su contra.

La vicefiscal general del estado Nuria Alejandra González Elizalde anunció el pasado 23 de noviembre que un juez de control y enjuiciamiento había ordenado los mandamientos judiciales para su detención.

"Yo me amparé porque no quiero tener antecedentes penales. Tengo 26 años, y nunca me había pasado esto", afirmó.

Martínez Romero expuso que incluso varios meses del 2016 (agosto-noviembre), periodo en que se pagó la campaña, él no iba todos los días a su oficina por su estado de salud, pero los pagos se seguían sacando.

Aun cuando no mostró un documento, afirmó que pagó 10 mil pesos por la garantía para ampararse ante una autoridad jurisdiccional, más 4 mil 500 pesos de copias certificadas, dinero que no tiene:

"Es prestado todo eso. A los abogados aún les debo", aseveró el indiciado.

"NO SOY MALOVISTA": ROMERO

Martínez Romero advirtió que él no es malovista, sino solo un empleado que ha estado durante los gobiernos de seis gobernadores: "Al gobernador lo he visto en el sexenio, y de lejos. Nunca he sido malovista", sostuvo, al pedir reiteradamente que no se le vincule con un grupo político específico.

¿PARA CAMPAÑA?

Con base en información establecida, Rafael Lizárraga Favela declaró ante la Secretaría de Transparencia que se reunió con Lapo en Mazatlán el 21 de marzo pasado, donde interrogó a su exsubordinado sobre el desastre administrativo que se tenía, donde Pineda habría confesado que tomó ese dinero por instrucciones superiores "para pagar gastos y compromisos de campaña".

De acuerdo con el expediente STRC-DRSP-160/2017, en su declaración ante la dependencia estatal destaca que el exfuncionario identificó a Lapo como responsable de expedir los cheques y transferir a las cuentas bancarias para realizar el o los pagos a los distintos proveedores de la Secretaría de Turismo.

LAS IMPUTACIONES

De acuerdo con la información dada a conocer en las audiencias públicas, fueron un total de 41 cheques los que se usaron para pagar tres campañas, denominadas Campaña Delta Vacations 2016, Campaña Canwest 2016 y Campaña Continental Airlines. En conjunto suman 8 millones 651 mil 789.52 pesos que se erogaron desde Turismo, lo cual —de acuerdo con la ASE y a la Fiscalía— no existe medio que soporte que estas campañas realmente se llevaron a cabo.

Tanto Martínez Romero como Pineda Ochoa tienen como obligación fijada por el juez pagar un millón de pesos como garantía para no sustraerse a la justicia.