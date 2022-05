"Yo no soy Felipe Calderón": AMLO niega que grupos criminales controlen México

Sinaloa.- El presidente AMLO declaró que "no es Felipe Calderón" al negar que los grupos criminales tengan el control de México, luego de que un grupo de periodistas que se dirigían a su evento en Chihuahua se encontraron con un retén de hombres armados en una carretera de Badiraguato, Sinaloa.

Cuestionado sobre el hecho por reporteros a bordo de su camioneta en la zona del "Triángulo Dorado", el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó rotundamente que los cárteles del narcotráfico tengan el control del país, sentenciando que esa es opinión de los "conservadores" y él no es Calderón.

"¿Los grupos (criminales) no tienen control del territorio del país?", le preguntaron, y AMLO respondió: "No, no, no, eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón, para que quede claro".

"¿Tiene control el Gobierno de la República del territorio?", le preguntaron de nuevo, a lo que el presidente respondió: "Sí, sí, ya no hay en el gobierno un... ¿cómo se llama el que está preso? García Luna, ya no hay de esos", en referencia al secretario de Seguridad Pública del sexenio de Calderón, quien hoy está preso en Estados Unidos por varias acusaciones de narcotráfico.

El presidente de México le advirtió a los reporteros que "si ustedes les creen a los conservadores pueden tener problemas". "Me refiero a que les produzcan confusión", añadió.

Ante la pregunta de qué opina sobre el hecho de que los hombres armados que retuvieron al grupo de periodistas portaban uniformes tácticos como los utilizados por el Ejército, AMLO recalcó que eso no es exclusivo de Sinaloa, pues también se presenta en Jalisco y otros estados, aunque aclaró que "está mal", para luego rematar con un "arriba Sinaloa".

"Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no sólo es el caso de Sinaloa. Yo les diría: arriba Sinaloa", respondió el mandatario federal.

AMLO dijo que "no pasa nada" luego de que un grupo de periodistas se topó con un retén de hombres armados en Badiraguato, Sinaloa. Foto: Captura de video

Horas antes, AMLO sentenció que "no pasa nada, no pasó nada" sobre los periodistas retenidos por hombres armados en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, minimizando el hecho y resaltando que "afortunadamente" no hubo ningún problema.

Fue la tarde del pasado viernes 27 de mayo cuando periodistas y algunos funcionarios que viajaban a bordo de 4 camionetas se encontraron con un retén de civiles armados al pasar por las inmediaciones de Bacacoragua, en el municipio de Badiraguato, muy cerca del poblado de La Tuna, donde nació Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El retén estaba conformado por al menos 10 hombres armados, quienes portaban uniformes tácticos, armas largas conocidas como "cuernos de chivo" e incluso tenían poncha llantas listos para lanzar.

Durante los hechos, los hombres armados preguntaron a los periodistas si portaban armas y cuál era el motivo de su viaje, a lo que respondieron que no y que se dirigían a un evento de AMLO, por lo que los dejaron irse.

El momento fue captado en video y difundido en redes sociales y medios de comunicación, generando una ola de críticas contra el gobierno de AMLO, al cual acusan de permitir que los grupos criminales controlen el país.