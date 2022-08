"Yo no voy a hablar mal de mis compañeros": Marcelo Ebrard sobre Claudia Sheinbaum

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Causaubón, estuvo presente en el segundo y último día de la tercera Plenaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados.

Durante su participación el canciller habló sobre sus actividades, especialmente las relaciones con Estados Unidos y la controversia sobre los acuerdos energéticos, por lo que se reunirá con el secretario de estado del país norteamericano Antony Blinken el próximo 12 de septiembre.

En la cual tratarán diversos temas como el avance prioridades ampliar producción en México de equipo médico, medicamentos, superconductores, microprocesadores, baterías de litio, así como la reducción del tráfico de armas y drogas entre ambos países.

Además dio a conocer la realización de la Cumbre del Pacífico en Oaxaca para el 25 de noviembre de este año, con la presencia de varios países de América y Asia, para fortalecer acuerdos comerciales.

Marcelo Ebrar respeta a Claudia Sheinbaum

Ebrard Casaubón en atención a los medios de comunicación presentes, fue cuestionado sobre su opinión respecto a Claudia Sheinbaum, una de sus principales rivales a la candidatura de Morena de cara a las elecciones presidenciales del 2024, a lo que señaló tener mucho respeto.

"Una cosa es que tengamos una competencia política y otra es que nos empecemos a golpear entre nosotros. Porque tenemos una obligación con el movimiento, no podemos hacer eso. Yo no voy a hablar mal de mis compañeras y compañeros. Nunca lo haré", puntualizó.

En cuanto a las comparaciones con la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló no le corresponde hacerlo y que prefiero su trabajo hable: "Hay competencia pero hay respeto. Que por nosotros hable nuestro trabajo es todo... No me atrevería a hacer una comparación con mis compañeras y compañeros, no me corresponde", comentó.