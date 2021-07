Yo pensé que estaba más fresa: exhibe AMLO video de Humberto Moreira con fuertes declaraciones contra Felipe Calderón

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exhibió en La Mañanera un video del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, enviando un fuerte mensaje al expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, con fuertes declaraciones.

AMLO hacía una referencia sobre las políticas de combate a la delincuencia y crimen organizado de Felipe Calderón, cuando recordó un video que Humberto Moreira grabó dirigido al exmandatario, descalificando su estrategia comparándolo con Victoriano Huerta por las muertes registradas durante su administración en el Gobierno de México.

Humberto Moreira reveló que en una reunión con Calderón Hinojosa, este le confesó que los criminales debían ser asesinados, lo que le causo un gran impacto, por lo que catalogó al expresidente como un criminal.

“Debe ser un castigo legal muy severo, tu me dijiste que por ti mejor debían ser asesinados, me quedé impactado con tú respuesta, era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta eso eres, te pareces mucho a él, bueno un poco más frentón, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate Calderón, cuando tomes, no tuitees’”, se escuchó decir a Moreira en el video presentado en La Mañanera de este 6 de julio.

AMLO, que dijo desconocer el video en su totalidad, pidió que lo dejaran de transmitir en su conferencia matutina, debido a las fuertes declaraciones que Moreira estaba haciendo contra Felipe Calderón.

No, yo pensaba que estaba más fresa, ¡Nombre!”, mencionó Andrés Manuel.

“Yo no soy Peña ni Calderón”

El presidente recordó este video luego de hablar sobre la situación de seguridad en México, recordando las medidas que los sexenios anteriores tomaron para combatir el crimen organizado.

AMLO mencionó que parte de la estrategia de los presidentes anteriores era disparar sin distinguir durante los enfrentamientos con los criminales, lo que generaba masacres durante las balaceras.

“Quisieran mancharnos, quisiera poder decir, “es lo mismo de antes”, no, yo no soy Peña, no soy Felipe Calderón, no soy partidario del “mátalos en caliente” no soy partidario de masacres, no soy partidario de torturas”, mencionó en La Mañanera.

Asimismo indicó que seguirá con su ideología de “abrazos, no balazos”, pese a que México vive unos de los periodos más violentos con los mayores índices en homicidio.