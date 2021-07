Yo solo respondo por mi hijo menor: AMLO tras video de su hermano recibiendo dinero

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que él únicamente responde por su hijo menor, Jesús Ernesto, pero no por el resto de su familia, por lo que sostuvo que cada uno de ellos tendrá que asumir su responsabilidad.

Dichas declaraciones se dan después de que el pasado jueves 8 de julio el periodista Carlos Loret de Mola revelara un video en el que se podía ver a Martín Jesús López Obrador, hermano menor del mandatario federal, recibiendo un sobre con dinero de parte de David León Romero, excoordinador de Protección Civil.

En su conferencia mañanera, esta vez desde su natal Tabasco, el presidente López Obrador reiteró que, desde que había tomado posesión en el Congreso de la Unión, él había dejado en claro que solamente se haría cargo del hijo que tiene con Beatriz Gutiérrez Müller, esto porque aún no alcanza la mayoría de edad.

No obstante, aseguró que no responde por el resto de sus familiares, señalando que cada uno de ellos se tendrá que hacer cargo de sus propios asuntos y de asumir las responsabilidades que les tocan, puesto que aseveró que él no va a "fallar en nada".

En su acto público del fin de semana que pasó, el titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que el video difundido por Carlos Loret de Mola en el portal Latinus se trataba de un ataque de sus "adversarios", sin embargo, se mostró seguro de que no tendrá mayores consecuencias, pues sostuvo que tiene la conciencia tranquila.

Expuso que, a decir del propio León Romero, se trataba de algo personal entre él ex funcionario y "Martinazo", pero que lo quieren hacer ver como dinero que se uso para la campaña electoral de las primeras elecciones en las que participó Morena a nivel nacional en 2015. Sobre ello, consideró que no se trata de eso y que el monto no fue destinado para actos proselitistas.

A pesar de ello, el jefe del Ejecutivo instó a que si se tiene pruebas de que se cometió un delito en dicho acto a que se denuncie formalmente el hecho, no importando si el imputado es su propio hermano, ya que destacó que hacerlo es responsabilidad de toda la ciudadanía.

Cabe recordar que en el video presentado por Carlos Loret de Mola, en su espacio en Latinus, se puede ver a Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente Andrés Manuel, recibiendo 150 mil pesos de las manos de David León, excoordinador de Protección Civil y, no hace mucho tiempo, uno de los servidores públicos más cercanos al máximo mandatario.