Yo tengo otros datos: AMLO contradice a Jorge Ramos al presentar datos del gobierno sobre homicidio

Ciudad de México.- El periodista Jorge Ramos acudió a la conferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para cuestionar al presidente sobre los resultados que ha tenido su administración en los homicidios dolosos con datos oficiales proporcionados por las autoridades.

Jorge Ramos indicó que la promesa de AMLO de reducir los homicidios no se ha cumplido y de continuar con la tendencia que se ha registrado hasta el momento, su sexenio sumará más muertes que las registradas en la administración de los expresidentes Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón.

Agregó que en los reportes presentados en La Mañanera por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), han mostrado los mismos resultados con una tendencia al laza en los homicidios, además de recordar que en la “burbuja” de Palacio Nacional se informa que hay paz y seguridad en el país.

Sin embargo, con los datos presentados por Jorge Ramos, que fueron obtenidos de las páginas oficiales del Gobierno de México, AMLO dijo no coincidir y tener otros datos sobre el homicidio doloso, indicando que sí ha habido resultados en la reducción de homicidios dolosos.

“No coincido contigo (…) hemos avanzado, yo tengo otros datos y no es una burbuja porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio pero hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una disminución desde que llegamos del 3%” declaró AMLO.

Jorge Ramos argumentó que en promedio durante la administración de AMLO se registran 100 muertes por día, y de seguir con esta tendencia, al final del sexenio se podría considerar como el gobierno con el mayor número de muertes en la historia de México.

Gráfica de homicidios dolosos/Especial

Sin embargo, y al ser cuestionado sobre los recientes hechos violentos registrado en Zacatecas, Michoacán y Tamaulipas, Andrés Manuel aseguró que ya no hay masacres en México como se registraban antes, sino se trata de enfrentamientos entre los mismo grupos armados y no en ataques dirigidos a la ciudadanía.

AMLO y la pandemia

Por otra parte, Jorge Ramos cuestionó a AMLO sobre las muertes de Covid-19 registradas en México, donde, en los datos oficiales del Gobierno Federal, se registra el número de fallecidos por la enfermedad respiratoria, sin embargo una cantidad también e muestra en los datos como “muertes relacionadas a coronavirus”.

En total, Jorge Ramos indicó que México ha registrado 350 mil muertos, sin embargo el dato oficial de la Secretaría de Salud es menor, mientras México sigue como el cuarto país con el mayor número de muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

Andrés Manuel aseguró que la cifra que en verdad importaba eran los muertos en relación por millón de habitantes, donde México se encuentra en el lugar 19 a nivel mundial.

Por último AMLO aseguró que su gobierno ha realizado una buena gestión en el control de la pandemia pese a las muertes totales y al pronóstico de Hugo López-Gatell de considerar un punto crítico cuando se registraran 50 mil muertes por la enfermedad.