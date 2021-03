Yo tenía información de un ataque a Palacio Nacional: AMLO justifica valla y caza drones

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reveló que su gobierno tenía información sobre un ataque directo a Palacio Nacional, por lo que se tomó la decisión de poner la valla metálica en la fachada del edifico y caza drones en el techos del mismo.

El presidente Andrés Manuel indicó que, mediante la agencia de inteligencia del gobierno, se supo que se estaba planeado un ataque a Palacio Nacional, el cual podía ser ejecutado con el lanzamiento de una bomba con un dron, razón por la que aparecieron lo caza drones en el techo del edificio, quienes fueron confundidos con francotiradores.

Además, AMLO reveló que parte del plan de ataque contra el palacio, que también es su residencia, era quemar la puerta de madera, asegurando que los provocadores buscaban ingresar al edificio para causar daños.

“Yo tenía información (de un ataque), es mi trabajo, no tengo grupos de espionaje pero si hay inteligencia, lo que me dice la gente (…) si no ponemos el muro, los ponemos frente a frente a los que protestas con los policías, de ahí es choque”, indicó AMLO.

La información que tenía es que quería quemar la puerta de Palacio, entonces se meten, imagínense eso, entonces pues teníamos que poner el muero”, agregó.

López Obrador recordó que previo al 8M, varias mujeres convirtieron la valla metálica en un memorial con los nombres de las víctimas de violencia de género, considerando que esto impediría que las destruyeran.

Sin embargo la valla fue retirada por los manifestantes para tratar de cruzar hasta Palacio Nacional.

AMLO dijo que pensaban dejar la valla con el memorial durante un tiempo por respeto a las víctimas y las personas que dedicaron todo un día para llevar flores y anotar los nombres de las mujeres asesinadas, desaparecidas y abusadas.

Caza drones en Palacio Nacional

Como medida de protección, el Gobierno de México ubicó a personas en el techo de Palacio Nacional con armas neutralizadoras de drones, que en un momento fueron confundidos con francotiradores.

Sin embargo Andrés Manuel desmintió que se tratara de estos expertos en disparos a distancia, sino de cazadores de drones, pues de acuerdo a la información de inteligencia, previa a la manifestación, había tentativa de arrojar bombas contra Palacio Nacional con drones, burlando la seguridad de la valla.

“¿Por qué lo de los drones? Porque no se sabe, porque si incendian, si son capaces de eso, los que están detrás, ¿que no pueden con un dron tirar una bomba? Si lo que están buscando es la nota, el desprestigio para el gobierno”, mencionó el mandatario.