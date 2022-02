Zaldívar acusa a Calderón de proteger a familia de Margarita Zavala por caso de Guardería ABC

México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, acusó al expresidente Felipe Calderón de proteger a la familia de su esposa Margarita Zavala por el incendio de la Guardería ABC donde murieron 49 niños.

Durante la presentación de su libro "10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial", en la Escuela Federal de Formación Judicial, Arturo Zaldívar denunció que hubo una "operación de Estado" del gobierno de Calderón para evitar que la familia de Zavala resultara afectada por el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

"Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa (Margarita Zavala) del presidente (Felipe Calderón), para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy vienen a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo", acusó el presidente de la SCJN.

"Allí está el proyecto que presenté, vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos, y quiero decirles otra cosa: por lo menos dos de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el pleno lo memoranda que nos había llevado la autoridad, no tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción, por no dañar a la Corte, esto obviamente no lo hice público en ese momento", añadió.

Arturo Zaldívar recordó que sus compañeros de la Suprema Corte quisieron hacerle una "jugada" para que votara a favor del "autoritarismo" de Felipe Calderón, lo que él rechazó. "Nunca se esperaron que yo iba a presentar un proyecto como el que presenté", comentó.

Dicha "jugada" era en favor de los intereses de la familia de Margarita Zavala, y aunque no reveló los nombres de los ministros que intentaron persuadirlo, Zaldívar afirmó que durante un año "habían estado recibiendo informes de la comisión de investigación de la Guardería ABC".

El presidente de la SCJN también recordó que madres y padres de los niños afectados por el incendio le aseguraron que el gobierno de Calderón impidió que viajaran a Sacramento, California, donde un hospital esperaba a los infantes para atenderlos.

"Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo", relató.

Aunque su proyecto perdió la votación en la Corte, Arturo Zaldívar declaró que él no carga en la conciencia con la muerte de los 49 niños de la Guardería ABC.

Después de más de una década, familiares de los 49 niños fallecidos en la Guardería ABC continúan exigiendo justicia. Foto: Cuartoscuro

Esta no es la primera vez que el ministro denuncia presiones del gobierno de Calderón en el caso de la Guardería ABC en favor de la familia de Margarita Zavala, pues desde octubre de 2019 lo ha denunciado en al menos tres ocasiones.

Margarita Zavala responde: "Miente Zaldívar"

Tras las declaraciones de Zaldívar, la diputada del PAN, Margarita Zavala, no se quedó callada y respondió asegurando que el presidente de la SCJN "miente".

A través de un hilo en su cuenta oficial de Twitter, la esposa de Felipe Calderón aseguró que no hubo protección para su familia, pues incluso se giraron órdenes de aprehensión contra una pariente suya.

"Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que @FelipeCalderon entrara a la presidencia. Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros", respondió.

La panista afirmó que acompañó "los esfuerzos del decreto" con el cual se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social y apoyo psicológico a los niños afectados, e incluso continúa en contacto con algunas madres hasta la fecha.

"Miente Zaldívar porque fue precisamente el gobierno federal el que gestionó para que los niños fueran a hospitales especializados en EU. Personalmente hablaba con los directores del hospital Shriners y con la fundación Michou y Mau Y fui a visitarlos a Sacramento y a Guadalajara", dijo la diputada en su defensa.

Zavala también criticó que a Zaldívar "se le ocurrió" hacer los señalamientos aunque ni siquiera tenían relación con su nuevo libro, por lo que lo exhortó a concentrarse en su trabajo por la justicia en el país.

"Ya no tenga ocurrencias señor @ArturoZaldivarL y concéntrese en su trabajo que es la justicia en México y que poco ha hecho por ella en estos años", aseveró la esposa de Calderón contra el presidente de la Corte.