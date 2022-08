Zaldívar denuncia a Miranda de Wallace por "fabricación de pruebas"; ella lo reta a desmentir

Miranda de Wallace también le recordó a Zaldívar que antes había solicitado que la Suprema Corte atrajera el caso de su hijo asesinado y el ministro se negó, por lo que dijo que no confía en él ni en la ministra Ríos Farjat, pero sí en el resto de ministros de la Primera Sala.

La activista se dijo preocupada por la "corrupción e interferencia" que Zaldívar ha tenido en el caso de su hijo al atraer un amparo para su presunta secuestradora, Juana Hilda González Lomelí. "No sólo por lo que hicieron de mi conocimiento sobre tus nexos con el crimen organizado, también por el interés económico que me informan tienes en este caso", añadió.

En respuesta, la activista retó públicamente a Arturo Zaldívar a entregar su teléfono celular a la FGR para "probar o desmentir" las acusaciones en su contra, al tiempo que aclaró que confía en la Suprema Corte, pero no en él.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.