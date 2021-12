Zaldívar es honesto, no podría decir lo mismo de otros ministros: AMLO amenaza con "limpiar" Poder Judicial

Arturo Zaldívar reconoce que la justicia no es pareja en México y explica por qué

Sobre el nepotismo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que en los juzgados y tribunales de México actualmente ya no hay familiares de titulares trabajando para ellos ni esquemas de nombramientos cruzados.

Insistió en que los casos de corrupción que aún se dan son aislados y no corresponden a redes de influencias dentro del Poder Judicial.

"Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada, ya no hay corrupción avalada desde arriba", resaltó el ministro presidente de la Suprema Corte.

De esta manera el presidente López Obrador reaccionó a las declaraciones de Zaldívar en su informe de labores presentado ayer, donde afirmó que ya no hay corrupción ni nepotismo en el Poder Judicial.

"Creo que hace falta seguir limpiando no sólo el Poder Judicial , sino el Poder Ejecutivo, porque la corrupción estaba arraigada, el gobierno era sinónimo de corrupción", comentó.

"Lo que tiene que ver con la actuación de la Corte, sin duda se puede decir que se actúa con honestidad, o sea, él (Zaldívar) es un hombre honesto , íntegro, honrado. No podría decir lo mismo de otros ministros , magistrados o jueces, y no quiero generalizar", dijo AMLO.

En la Mañanera del 16 de diciembre de 2021, AMLO aseveró que "falta seguir limpiado" al Poder Judicial , pues aunque considera a Arturo Zaldívar un "hombre honesto", no opina lo mismo de otros ministros o jueces.

México.- Luego de que Arturo Zaldívar aseguró que en el Poder Judicial ya no hay corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) respondió diciendo que el presidente de la Corte es un "hombre honesto", pero "no podría decir lo mismo de otros ministros".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.