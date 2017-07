Zavala pide elección "sin trucos" en el PAN

México.- La aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República Margarita Zavala exigió a la dirigencia nacional de su partido que el método que decida para elegir candidato sea “sin trucos y sin trampas”. Al mismo tiempo le pidió que si participan en la conformación de un Frente Amplio Democrático lo hagan con dignidad.

La ex primera dama de México sostuvo un encuentro ciudadano a invitación de la asociación Yo Con México, el cual se realizó en el fraccionamiento Bicentenario, conjunto habitacional que fue construido después de las inundaciones de 2007.

La aspirante presidencial panista recordó el apoyo que le dio a los tabasqueños el gobierno de su esposo, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Al término de la reunión, fue cuestionada sobre quién debería encabezar el llamado Frente Amplio Democrático en caso de que su partido participe, a lo que señaló:

“Las alianzas como los partidos tienen que encontrar al candidato más competitivo o a la candidata más competitiva, eso es lo que tenemos que hacer”.

La panista refirió que si Acción Nacional decide participar en una alianza con otros institutos políticos, debe hacerlo con dignidad e incluso, afirmó, el partido está en condiciones de pugnar para establecer las reglas del juego electoral.

#VoyPorMéxico llega a Yucatán.

A un año del 1ero de julio, los mexicanos sabemos que tenemos que dar un salto al futuro como país. pic.twitter.com/ZfEcXbaiD4 — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 1 de julio de 2017

“Lo que es importante es que el PAN se presente con toda dignidad. En algunas encuestas somos la primera fuerza electoral, en otras somos la segunda; en ese sentido, digamos, las condiciones también las puede poner el PAN, un poquito de dignidad al trato y al tratar sería importante”, señaló la ex primera dama.

En entrevista, la aspirante a la candidatura de su partido pidió reglas claras al PAN para elegir al abanderado para contender por la Presidencia en 2018:

“A mí, como yo les digo, en el PAN, con el método que decidamos, pero sin trucos. No le estoy pidiendo algo distinto de lo que le pide al gobierno para el caso Coahuila: imparcialidad en quien conduce las cosas”, explicó Zavala.

Sobre las descalificaciones al frente que hizo Andrés Manuel López Obrador, dijo que él está acostumbrado a denostar a quien piensa diferente.

“Si ya hizo una alianza, no me parece que esté denostando las otras; también es cierto que siempre ha estado en contra de las instituciones cuando no le favorecen”, dijo.