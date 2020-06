Zoé Robledo desmiente acusaciones de conflicto de interés en el IMSS

Ciudad de México.-Luego de comentar que se encuentra junto con su familia en confinamiento por dar positivo a Covid-19, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo aseguró que en ningún momento ha favorecido, orientado y caído en conflicto de interés como mencionan publicaciones y políticos, de que presuntamente ha estado involucrado en la asignación de contratos a empresas familiares.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el funcionario federal respondió que es simplemente falso las acusaciones y sentenció a que estas personas presenten denuncias y las pruebas y en su caso puedan demostrar lo que están aseverando.

Expresó: "Primero, desde que me dedico al servicio público, no estoy vinculado con ninguna empresa, el único ingreso que percibo es el de mi salario; segundo, en ningún momento he favorecido, influenciado, orientado y mucho menos caído en un conflicto de intereses".