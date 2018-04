A los maestros hay que pagarles mejor: Mario Zamora

Navolato.- Mario Zamora concibe a la educación como un pilar en el futuro del país. Por eso entiende que es tiempo de que a los maestros les vaya mejor.

En una reunión con profesores del municipio de Navolato, el aspirante al Senado de la alianza PRI-Panal-Verde Ecologista reafirmó que, en equipo con José Antonio Meade, trabajará para que en el próximo gobierno haya aumento de sueldo para quienes se encargan de educar a niños y jóvenes.

El candidato al Senador dijo que es tiempo de que a los maestros les vaya mejor.Foto:cortesía

Una reflexión que me permito hacer con ustedes es del tema del magisterio. Estoy convencido y sé que nuestro próximo presidente, José Antonio Meade, también, y lo ha hecho público, que a los maestros hay que pagarles mejor.

No es un tema demagógico. Simplemente todos los políticos de todos los partidos, así como casi en todo el mundo, dicen que lo más importante es la educación, y estamos coincidiendo los que estamos aquí. Entonces cómo es posible que a quienes les dejamos una de las partes más importantes por hacer le andemos ‘pichicateando’ sus recursos.

Los maestros le dieron el apoyo a Mario Zamora. Foto: cortesía

Eso no es válido y me comprometo a llevar esa justa, no demanda, sino justa razón para que los maestros se les pague mucho mejor, sencillamente por la labor que ustedes hacen.”

Zamora también dijo que los profesores deben pensar muy bien en manos de quién desean dejar la educación en el futuro cercano.

Otro punto a tomar en cuenta es en manos de quién vamos a poner la educación de este país. Hubo un señora que sintió que el magisterio era suyo. Se llama Elba Esther Gordillo, y esa señora le hizo un gran daño ala educación, igual como lo ha hecho la CNTE, que dejó por muchos meses sin clases a los niños de Oaxaca. Y ambos ahora está con el candidato presidencial de Morena. Así que ¡aguas!

Zamora prometió que trabajará por mejores sueldos de los profesores.Foto:cortesía

Al mochitense lo acompañaron Mayra Peñuelas, candidata a una diputación federal, y representantes del Partido Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza.

Peñuelas expresó que “ustedes tienen preparación y saben distinguir que es un candidato y que es otro.

Conocen las propuestas de José Antonio Meade, como su compromiso educativo que es serio y responsable. Las otras opciones ni por asomo se acercan a la inteligencia y capacidad que tiene José Antonio Meade. Y ustedes saben notar eso”.