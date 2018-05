Aarón Rivas asegura que no será "un diputado del montón"

Culiacán.- Aarón Rivas Loaiza dijo tener claro que el principal objetivo de la política es ayudar a la gente; acción que aseguró, ha emprendido desde los diferentes cargos que ha ocupado y seguirá emprendiendo desde San Lázaro.

Tan es así que manifestó que no será un legislador del montón y se dirigirá por los principios del compromiso, respeto, honestidad, servicio y sobre todo del trabajo, donde sacará la casta para responderle a sus representados y a todos los sinalaoenses, con desarrollo y bienestar para su familia y entorno.

Asimismo, el aspirante a una curul en la Cámara de Diputados, destacó incluso, que siempre antepondrá la honestidad y la transparencia para garantizar una conducta pública impecable y mantener la confianza ciudadana.

Yo no tengo ninguna duda que voy a ser Diputado Federal pero puedo ser un Diputado igual que los demás, un Diputado del montón y yo no quiero. La verdad, mientras yo pueda ser servidor público para hacer las cosas bien le sigo, el día que no me retiro, expresó.

Yo no voy a dar ni vergüenza a mi familia y a mis amigos, de que, nomás porque traiga la charola para que me digan señor diputado, no, no, no, a mi díganme Aarón, pero yo les quiero cumplir, agregó.