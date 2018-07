Iniciativa panista "atenta" contra derechos de la mujer

Los diputados locales de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) pretender hacer una modificación al artículo 4 de la Carta Magna del estado de Sinaloa, donde se garantiza el derecho a la vida.

Los legisladores del blanquiazul subieron a la tribuna el 26 de julio para apoyar la iniciativa de Juan Pablo Yamuni Robles mediante la que se persigue garantizar la existencia humana «desde el momento de su concepción» hasta la muerte.

Lee también: La irreverente Mafalda ¿estaría a favor o en contra del aborto?

No obstante, activistas de derechos humanos aclararon que la propuesta representa un atropello a los derechos reproductivos de la mujer, ya que el añadido de los panistas («El Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido»), no contempla excepciones a la ley, al negar a la mujer la posibilidad de elegir sobre su cuerpo en el caso de violaciones, agravantes que impliquen un riesgo para la vida de la mujer o las capacidades económicas para sostener al producto.

Lee también: Terapias de conversión atentan contra la salud mental

La propuesta

Yamuni Robles abundó que la vida es «el principal derecho humano», por lo que se perseguiría «dejarlo en claro» en la Constitución estatal, tal como sucede, mencionó, en las entidades federativas de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz, así como en países latinoamericanos como Chile, Guatemala, Honduras, República Dominicana y El Salvador.

«Si no existe, ningún otro funciona. Así como hay otros 20 estados en la República que tienen estipulado que el derecho a la vida es desde la concepción, porque está comprobado científicamente que desde que un óvulo y un espermatozoide se unen ya tienen su ADN específico. La vida está ahí, no nos enredemos, es desde la concepción».

Asimismo, Yamuni se declaró «a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo», mas no «en el de otra persona». Respecto a los casos de violación, el diputado se decantó por «buscar mecanismos para lograr que se dé esa vida», como la adopción o el fortalecimiento de instituciones que acompañen a la mujer hasta el final de su embarazo.

«Las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo, eso es un hecho, pero también los hombres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, no tenemos derechos a decidir sobre el de otra persona, que es lo que se infiere respecto a la concepción; esto implica que esa vida es un cuerpo diferente que siempre dependerá de ellas.

Buscamos que se enaltezca el derecho humano a la vida, no el derecho eliminarla o a destruirla». En última instancia, el diputado por el Distrito 5 apuntó que «hay algunos grupos a los que no les gusta el tema».

«Hay grupos minoritarios a los que probablemente no les gusta el tema, pero aquí lo que buscamos es no jugar a Dios y, ante cualquier duda, mejor hay que proteger esa vida».

Atentado a los derechos humanos

La doctora Teresa Guerra Ochoa señaló que los diputados panistas «quieren llamar la atención en un tema que compete a las mujeres».

Teresa Guerra Ochoa, abogada

«Independientemente de que ellos sean legisladores y puedan opinar, antes de plantear un tema deberían escuchar la voz de las mujeres. En maternidad, todavía no hay pleno respeto a la libertad de decidir. El aborto es un tema polémico, hay opiniones diferentes, pero es indispensable, antes de presentar iniciativas, escuchar la voz de las mujeres».

Por otro lado, Guerra Ochoa recalcó que el protagonismo del diputado Roberto Cruz Castro, al ascender a la tribuna con su hijo, evidencia su «doble moral» al no hacer visibles problemas como el embarazo en adolescentes, en menores de edad y otros relacionados con trabajo y embarazo.

«No hay una exigencia, no voltean a ver el tema de los embarazos en adolescentes, que es muy alto. La falta de educación sexual también existe. Antes de hablar de un tema, que se informe: en el estado cada vez crece más el número de embarazos en los adolescentes, la paternidad irresponsable, el número de madres de familia solas, de jóvenes que a edades tempranas tienen que hacerse cargo de bebés, mujeres que son despedidas por razones de embarazo, aún en dependencias públicas, las mujeres discriminadas por el número de hijos».

La activista por la igualdad de género mencionó que proteger la vida desde el momento de la concepción «es un argumento contrario al aborto».

«Es una iniciativa hipócrita: no se impone la maternidad, ni se impone la decisión de tener o no tener hijos, que exista la libre decisión de la maternidad; la mujer debe tener derecho a decidir, sobre todo en un escenario donde no hay paternidad responsable. Si una mujer quiere interrumpir su embarazo debe tener también el derecho a decidir, ninguna mujer lo decide fácilmente, es una decisión complicada y quien la padece o la vive puede hablar de ello».

Finalmente, la activista y sicóloga Edith Robles, integrante del colectivo Feministas Alteradas Sinaloenses, profundizó que los simpatizantes del PAN «tergiversan» con su iniciativa el artículo 1 de la Constitución Mexicana.

«No se está garantizando la libertad sobre mi cuerpo: yo decido si me hago un tatuaje o no, mi proyecto de vida, si planifico o no tener una hija o hijo. Está manipulada la Constitución en esa iniciativa con sentimentalismos y no con hechos científicos, como lo afirman ahí. Violenta los derechos humanos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, no podemos retroceder en este sentido», externó.