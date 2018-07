Advierten a AMLO no confiar en elogios de Donald Trump

México.- Legisladores del PRI y PRD llamaron a Andrés Manuel López Obrador a no confiarse tras los elogios del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El republicano calificó al tabasqueño como una persona estupenda y lo reconoció por los votos que obtuvo en México.

El diputado del sol azteca, Agustín Basave, advirtió sobre la estrategia fallida que aplicó el actual Gobierno.

Trump no responde a amistades, responde a intereses, a sus planes, a sus ideas. Esta táctica equivocada de Luis Videgaray de que apapachando a Trump, consintiéndolo, que haciendo lo que él quiere, se iba a ganar México alguna ventaja, pues ya se mostró que no, apuntó.

"Si no se ha dado lo del muro es porque el Congreso de Estados Unidos no ha financiado, no ha querido darle el dinero a Trump para construirlo. Él (Trump) va a seguir insistiendo, eso de qué le sirvió a Enrique Peña Nieto, decirle todo lo que quería oír, y cuando anunció su primer viaje a Estados Unidos le mandó un escupitajo: 'si no viene aquí a decir que va a pagar el muro ni venga'".

En vez de ello, sugirió que López Obrador y su Gabinete deben demostrarle firmeza y las razones por las que México es importante en esta relación bilateral.

"Demostrarle que le conviene en términos políticos, económicos y electorales estar bien con México. Que mejor guarde una sana distancia y una relación respetuosa, hasta donde se pueda cordial, pero hasta ahí y con base en proyectos y propuestas", dijo Basave.

Asimismo, criticó el último párrafo de la carta de López Obrador a Trump, en el que el morenista se comparó con el estadounidense.

"A mi juicio es un despropósito, es algo muy, muy desafortunado, (...) hacer una comparación, decir que se parecen López Obrador y Trump, que son los dos anti establishment ¡Híjole!, eso me parece muy, muy equivocado", opinó.

No se trata de agarrarse a las patadas con Goliat, sino de que David agarré la onda con h.

En tanto, la senadora priista, Diva Gastélum, secundó al perredista al opinar que la política bilateral con Estados Unidos no debe basarse en guiños ni halagos.

"No pues ya son muy grandes amigos, uno dice n'ombre está lleno de frases, muy de emoción y afecto. Me llama mucho la atención el último párrafo de su carta (de López Obrador) que en español, en español normal es: tenemos todo el poder para cambiar todo lo que se quiera cambiar, y tú y yo somos iguales, hagámoslo todo ya", expuso.

Si usted busca una interpretación de esa frase final es: tú y yo somos lo mismo.

La priista le aconsejó al tabasqueño no bajar la guardia y mostrar firmeza en el tema migratorio y en la negociación del Tratado de Libre Comercio.

Nos han querido ver como sus trabajadores domésticos, así nos tratan; somos desechables. El solo parecido a ser mexicano, mexicana, te produce golpes, te produce desprecio.