Especialistas y legisladores advierten peligros con Guardia Nacinal

Ciudad de México.- Especialistas y legisladores criticaron el Plan de Paz y Seguridad del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, particularmente la conformación de una Guardia Nacional con mando militar.

Advirtieron riesgos como la militarización de la seguridad, la violación de derechos humanos, el olvido del fortalecimiento de las Policías locales y la desaparición del carácter civil de la prevención del delito.

En un foro sobre el tema en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, convocado por la organización Alto al Secuestro, la senadora priista Claudia Edith Ayala consideró que la Guardia Nacional violenta a las instituciones civiles de seguridad.

Me parece sumamente grave, violenta las instituciones civiles que hemos formado para el acceso a la justicia, y me parece que no está en el orden de los derechos humanos. No estoy de acuerdo con la iniciativa que se presenta hoy (para conformar la Guardia).